期貨商論壇／台指期 多空交錯

富邦期貨分析師曹富凱表示，輝達GTC大會釋出高度正向的產業展望，執行長黃仁勳指出，新一代人工智慧（AI）晶片架構將在未來數年帶來極為龐大的營收機會，整體潛力明顯高於市場原先預期，顯示AI產業正式進入資本支出快速擴張的階段。

GTC所傳遞的樂觀訊號，使市場上修對未來業績的能見度，也帶動整體科技股評價回升。台積電（2330）股價順利完成填息，反映市場信心回穩，顯示台股本波走勢並非單純技術性反彈，而是由基本面成長動能所驅動。

美伊衝突持續升溫，能源設施遭到攻擊，引發中東地區供應疑慮。部分重要天然氣與石油設施受到波及，使市場對能源供應穩定性產生擔憂。在此背景下，國際油價走勢轉強，通膨壓力再度成為市場關注焦點，投資人靜待聯準會即將公布的利率政策與會議內容，以判斷未來資金環境走向。

整體而言，台指期延續反彈格局，顯示多方動能仍在，主要受惠於AI產業長線成長趨勢，另一方面，又受到地緣政治與通膨變數干擾，使盤勢進入多空交錯、波動放大的階段，短線操作難度提高。建議對於後市多空方向有想法的投資人，不論是偏多或偏空操作，均可透過大小台或微台指進行趨勢布局，或以選擇權進行策略交易，以因應震盪加劇的市場環境。（富邦期貨提供）

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