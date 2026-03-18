期貨商論壇／匯率期 避險優選

近期美元指數維持在100關卡附近震盪，走勢受地緣政治風險與貨幣政策預期的雙重牽動，市場情緒偏向審慎。地緣政治方面，由於美伊衝突未見緩解，國際油價維持高檔，投資人擔憂通膨再度升溫。在此情況下，美元受惠避險需求升溫，也因市場預期美國可能維持較高利率水準以壓抑通膨，使美元指數持續逼近100整數關卡。

其次，目前普遍預期聯準會將維持利率不變，一方面美國就業市場仍具韌性，消費動能尚未明顯轉弱，顯示經濟基本面仍有支撐；另一方面，通膨雖已自高點回落，但離政策目標仍有差距，使決策官員在降息時點上保持謹慎，成為支撐美元的重要因素。

整體而言，美元指數目前在通膨壓力、油價支撐與聯準會政策觀望之間取得平衡，呈現高檔震盪格局，後續走勢仍須關注通膨數據變化、利率政策訊號，以及地緣政治風險是否持續升溫。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，投資人若持有日圓及美元商品，建議可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

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