台指期 外資減碼空單

台股昨（18）日開高走高，終場大漲512點、收在34,348點；台指期上漲462點、至34,263點，逆價差為85.58點。期貨商表示，目前台指期站上所有均線，逐漸回補前方跳空缺口，但近期短線行情容易受到消息面影響，仍須留意高檔劇烈震盪。

台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單增加3763口至675口，其中外資淨空單減少1,609口至34,549口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少459口至537口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守，賣權OI大於買權OI差距為1萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

元富期貨認為，台指期昨日開高震盪，受惠美股上漲，指數開盤站上34,000點，盤中封測、網通族群走強支撐盤勢，尾盤收斂漲幅，終場以十字線作收。

目前指數站上所有均線，逐漸回補前方跳空缺口，但近期短線行情容易受到消息面影響，仍需留意高檔劇烈震盪。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守，月、周選保守態勢，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股築起小型W多方型態，目前量價齊揚，短線拉回仍可以樂觀操作。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，3月大量區買權OI落在35,500點，賣權最大OI落在34,200點，月買權最大OI落在34,700點，月賣權最大OI落在28,800點。

整理來說，近期美股雖高檔震盪，但科技股動能略有鈍化，加上市場對利率路徑仍存不確定性，使得台股在高檔區間更容易出現這種洗盤型結構。