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Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

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台指期 外資減碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台指期 外資減碼空單。聯合報系資料照
台指期 外資減碼空單。聯合報系資料照

台股昨（18）日開高走高，終場大漲512點、收在34,348點；台指期上漲462點、至34,263點，逆價差為85.58點。期貨商表示，目前台指期站上所有均線，逐漸回補前方跳空缺口，但近期短線行情容易受到消息面影響，仍須留意高檔劇烈震盪。

台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單增加3763口至675口，其中外資淨空單減少1,609口至34,549口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少459口至537口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，股期雙市同步偏多操作；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守，賣權OI大於買權OI差距為1萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

元富期貨認為，台指期昨日開高震盪，受惠美股上漲，指數開盤站上34,000點，盤中封測、網通族群走強支撐盤勢，尾盤收斂漲幅，終場以十字線作收。

目前指數站上所有均線，逐漸回補前方跳空缺口，但近期短線行情容易受到消息面影響，仍需留意高檔劇烈震盪。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守，月、周選保守態勢，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股築起小型W多方型態，目前量價齊揚，短線拉回仍可以樂觀操作。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，3月大量區買權OI落在35,500點，賣權最大OI落在34,200點，月買權最大OI落在34,700點，月賣權最大OI落在28,800點。

整理來說，近期美股雖高檔震盪，但科技股動能略有鈍化，加上市場對利率路徑仍存不確定性，使得台股在高檔區間更容易出現這種洗盤型結構。

選擇權 台指期 三大法人

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台指期 外資減碼空單

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期貨商論壇／匯率期 避險優選

近期美元指數維持在100關卡附近震盪，走勢受地緣政治風險與貨幣政策預期的雙重牽動，市場情緒偏向審慎。地緣政治方面，由於美伊衝突未見緩解，國際油價維持高檔，投資人擔憂通膨再度升溫。在此情況下，美元受惠避險需求升溫，也因市場預期美國可能維持較高利率水準以壓抑通膨，使美元指數持續逼近100整數關卡。

期貨商論壇／台指期 多空交錯

富邦期貨分析師曹富凱表示，輝達GTC大會釋出高度正向的產業展望，執行長黃仁勳指出，新一代人工智慧（AI）晶片架構將在未來數年帶來極為龐大的營收機會，整體潛力明顯高於市場原先預期，顯示AI產業正式進入資本支出快速擴張的階段。

台光電、日月光 權證四檔靚

台股因中東等地緣政治風險難解，行情趨於震盪，台光電（2383）、日月光投控（3711）等AI供應鏈需求前景看好，成為投資買盤的避風港；權證券商建議，可利用相關認購權證，參與個走勢。

智邦、啟碁 權證選逾三個月

台股昨（18）日持續走高，終場上漲512點，收在34,348點，收復34,000關卡。發行券商指出，看好智邦（2345）、啟碁（6285）等電子股後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

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