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期貨商論壇／黃金期 控管部位

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。（美聯社）
黃金示意圖。（美聯社）

中東地緣政治衝突，布蘭特原油強勢突破每桶100美元大關，全球金融市場原本預期將迎來黃金的避險狂潮，然而金價卻在戰爭爆發後反向下跌，目前弱勢盤整於5,000美元附近。

面對這種「戰火越烈、金價越跌」的反常現象，市場正屏息以待本周聯準會的利率決策會議結果，核心在於市場對「停滯性通膨」的恐懼已凌駕於地緣風險之上，油價狂飆與美國製造業投入價格指數創高，讓通膨死灰復燃的壓力驟升，直接打亂聯準會原先的降息藍圖。

交易員不僅將首次降息時點大幅延後，甚至預期今年恐僅降息一次，在「通膨高漲、利率居高不下」宏觀定價下，美債殖利率與美元指數強勢表態，對不孳息黃金形成極大壓抑。

展望後市，本周聯準會主席鮑爾的會後聲明可能是行情分水嶺，若將油價衝擊定調為「暫時性」，並維持年內降息的點陣圖路徑，金價極有望迎來反彈；若強調通膨的「持續性」，短線金價恐將向下回測5,000美元關卡。

儘管金價當前面臨逆風，但央行持續購金依然堅若磐石，長線多頭格局並未徹底破壞。建議投資人在這段高波動期嚴控槓桿部位，勿在恐慌中殺低，可搭配期元大S&P黃金（00635U）等ETF商品作為防禦配置，耐心靜待聯準會風向底定後的布局時機。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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