期貨、選擇權課程 開講

全球資本市場波動加劇、交易人愈發重視靈活策略與風險管理的環境下，臺灣期貨交易所將推出一系列期貨與選擇權課程，課程規劃由淺入深，結合理論、市場商品特色與實戰策略。除適合初次接觸期貨與選擇權的學員外，進階交易人及從業人員也能透過課程全面提升專業能力，在多元市場環境中落實風險管理並強化實務操作。

其中，每月基礎課程特別適合初次接觸衍生性商品的交易人，帶領學員從認識期貨與選擇權商品開始，逐步進入期貨與選擇權策略的實務應用。

課程內容涵蓋「期貨及選擇權實用入門」與「策略與應用」，例如近年金價屢創新高、同時也隱含波動風險，交易人可透過黃金期貨與選擇權進行策略操作；在加權股價指數處於高檔、類股輪動加速之際，也可學習運用個股選擇權作為更精準的避險工具，同時可以進一步獲得期貨市場最新發展資訊。

此外，針對從業人員及希望進一步精進期權操作的交易人，期交所將於3月23日及25日舉辦進階課程，由專業講師深入剖析法人籌碼動向與量化策略運用、技術指標及分析應用等。課程亦將結合期交所新商品進行實務演練，協助學員掌握期權工具的槓桿特性與風險對沖功能，在不同市場環境中提升資金運用效率。

為兼顧學習彈性，本系列課程採雙北實體與線上同步雙軌進行。學員可選擇實體參與，雙北以外無法到場者，也可透過直播方式參與。課後影音亦將上傳至期交所官網，方便學員隨時複習與延伸學習。各項課程資訊及報名連結，可至期交所官網「教育宣導報名及活動專區」查詢。

期交所指出，透過全方位課程的推廣，不僅有助於強化市場參與者對商品本質與交易策略的理解，也能進一步提升整體專業素養，促進市場朝成熟、理性與多元的方向發展。無論是從業人員或一般交易人，皆可透過系列課程強化自身能力，掌握市場參與契機。