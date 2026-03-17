多頭再攻！台指期夜盤站回34K大關

台指期夜盤17日開盤後，受美股電子盤一度走弱影響，以33,614點、下跌187點開出後，一路下殺至33,502點、下跌299點，但隨美股電子盤跌幅收斂，加上晚間8點過後，白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，油輪開始零星通過荷莫茲海峽，美股電子盤開始拉升，台指期夜盤也呈直線上攻走勢，最高來到34,042點，上漲240點附近遊走。

17日美股電子盤焦點，在於國際油價的變化，雖外電先前傳出印度、泰國、土耳其等國家船舶通過荷莫茲海峽，但波灣地區能源基礎設備仍遭戰火打擊中，包括布蘭特、WTI原油價格反彈3~4%，但在哈塞特表示，油輪開始零星通過荷莫茲海峽中，美股電子盤由黑翻紅，道瓊、那斯達克、標普指數上漲0.1~0.3%中，也激勵台指期夜盤多頭在上半場趁機表態。

其中，台積電期夜盤在晚間9點時，在1,880元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.37%、半導體期下跌0.28%，中型100期貨指數下跌0.31%。

台股17日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲494點，收33,836點，其中，外資現貨買超4.5億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少2,354口至36,158口；投信買超0.4億元，自營商買超90.9億元，三大法人合計買超95.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，17日台股開高走高、收紅K棒，突破短期5、10、20日均線糾結區域，日KD指標或有機會於50附近走揚，成交金額擴增，回到5、10日均量之上，均線、指標、量價皆有利於短多，下檔支撐觀察近一周整理平台低點33,000點附近，若能擴量突破34,218點轉強上攻，短多或有機會再次挑戰台股歷史高點。