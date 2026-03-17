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全民權證／智邦 挑價內外5%
智邦（2345）第2季將逐漸開始拉貨Trainum 3的AI加速卡產品，而高階交換器產品動能維持強勁。
其中400GbE交換器需求穩定，800GbE產品兩大CSP客戶需求則持續向上，市場上調第1季營收至676億元，每股純益（EPS ）為12.7元。
2026年成長動能強勁，主要因大型CSP客戶對智邦的高階交換器需求成長，而1.6TbE交換器也將逐漸成熟，驅動相關業務持續成長。
AI加速卡產品則於第2季產品轉換結束後，開始逐漸轉強，機櫃業務若進度超前，則將帶來額外營收獲利，預估全年營收為3,116億元，年增25.5%，每股純益預估為61.7元。
權證券商建議，看好智邦後市的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期200天以上的商品介入。
（凱基證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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