全民權證／智邦 挑價內外5%

全球資本市場波動加劇、交易人愈發重視靈活策略與風險管理的環境下，臺灣期貨交易所將推出一系列期貨與選擇權課程，課程規劃由淺入深，結合理論、市場商品特色與實戰策略。除適合初次接觸期貨與選擇權的學員外，進階交易人及從業人員也能透過課程全面提升專業能力，在多元市場環境中落實風險管理並強化實務操作。

2026-03-18 00:08