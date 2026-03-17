全民權證／信驊 兩檔閃金光

台股昨（17）日強彈大漲，股王信驊（5274）在市場多頭買盤的點火攻堅下，股價開高走高亮燈漲停，漲停價11,320元創下歷史新高紀錄，單日大漲1,025元，等同光是漲點就創造了一檔千金股，表現相當亮麗搶眼。

法人指出，市場看好信驊主要基於三大原因：一、伺服器需求暢旺，趨勢向上；二、多項晶片加成，帶動內含價值提升；三、估毛利率逾65%、稅後獲利率超過45%，反應競爭力強勁。

隨信驊基本面備受看好，內外資法人紛紛按讚，目標價則以外資摩根士丹利證券的12,345元最高，高盛的12,000元居次。權證發行商建議，看好信驊後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。

（群益金鼎證券提供）

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