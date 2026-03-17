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全民權證／啟碁 瞄準逾150天
啟碁（6285）今年下半年營收將顯著優於上半年，主因800G switch開始放量，且今年毛利率將優於去年表現。
法人認為公司毛利率較預期有支撐，對交換器新產品貢獻的展望明確，營運動能有望延續到2027年，有利本益比提升。
法人表示，市場預期記憶體缺料漲價，可能影響啟碁毛利率表現，但去(2025)年第4季財報尚未看到明顯影響，可能記憶體漲價可完全反映給客戶，故對毛利率影響有限。
此外，啟碁是SpaceX用戶端產品主要供應商，來自低軌衛星產品動能強勁，隨著產品組合質變，可望推升啟碁2026年營收、獲利再創新高。
權證券商建議，看好啟碁後市的投資人，建議利用價外20%至價內10%、有效天期150天以上的商品介入。
（永豐金證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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