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金像電 權證押注長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

今年第1季科技股業績可望呈現淡季不淡，外資也陸續調高相關個股目標價。其中，金像電（2368）第1季營收上調2.3%，一般伺服器及800G交換機帶動強勁展望。

由於近期台股震盪，權證發行商建議，可挑選價內外合理、券商造市積極的認購權證操作。

在一般伺服器出貨放大，加上400G與800G交換機動能同步增加下，加上AWS T3產品出貨漸增，金像電2月營收59.4億，月減1.2%、年增54%，累計今年前二月達成法人預估第1季營收的71%，優於預期。因此，法人上調第1季營收至季增10%。

金像電今年加大投資，產能擴增35%。展望今年第2季，台灣（租用廠房）新產能進入量產、泰國廠也陸續加入貢獻下，今年第1季至第3季單月最大產值預期為54億、65.5億及73億。

此外，法人看好金像電今年資本支出支出提升至170億元；AWS PCB出貨量有望年增30%達160 萬片以上、Trainium 3 ASP提升15～20%，市占率進一步提升至五至六成以上。

美系券商表示，儘管2025年第4季獲利受新產能甫開出，表現不如預期，但預期2026年爬坡階段伴隨網通占比提高，如800G及諸多ASIC專案包括AWS Trainium 3、Google TPU 8、META MTIA等。預期今年第1季毛利率升至34.2%，今年AI相關營收比升至七成，較去年的四成大幅增加。

毛利率方面，美系券商預估AI專案的平均毛利率為40~50%，上修2026至2028年每股純益（EPS）至38.2、67.3及83.6元。

看好金像電後市股價表現的投資人，可買進價內外20%以內、距到期日120天以上的相關權證，以小金搏大利。

資本支出 每股純益 營收

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