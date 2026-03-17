台光電、台燿 權證四檔亮

在外資點名按讚的諸多個股中，若以次產業分類來看，以印刷電路板（PCB）中的銅箔基板（CCL）族群最受矚目，包括台光電（2383）、台燿（6274）均是外資圈調高目標價的常客，因而激勵股價表現強勢。

隨AI需求暢旺，台股中的PCB族群不但發生量的變化，也出現質的轉變。特別是電子訊號大量且高速傳輸下，對於Low DK（低介電）的需求大增，因而在產品不斷升規的帶動下，台光電、台燿接單暢旺，備受外資法人看好。

如高盛證券在最新出具的「銅箔基板產業」報告中指出，由於需求暢旺，預估M6~M8等級CCL價格今（2026）年將年增10%至20%以上，M6及以下等級價格則可能年增超過40%，因而持續看好高階、高速CCL市場供給偏緊。

展望未來，高盛指出，隨M9等級CCL滲透率持續提升，將嘉惠台光電與台燿的營收與獲利表現，因此給予台光電「買進」評等，目標價由2,585元上調至3,200元；台燿評等同為「買進」，目標價由740元上調至900元水準。

除了高盛外，事實上，麥格理證券也按讚台光電。由於預期首季營運成長動能強於預期，因此第2季起，平均銷售單價（ASP）將向上揚升，帶動毛利率將逾30%，有助推升全年營收與獲利表現，因此將台光電目標價升至2,840元。

權證發行商建議，看好台光電、台燿等「外資升價股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%內（含）、剩餘天數超過三個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。