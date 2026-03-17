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奇鋐、嘉澤 權證認購搶鏡

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照

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台股動盪，集中市場加權指數在月線上下盤整，雖然中東局勢仍未明朗，外資仍根據實際調查研判，陸續調高個股的目標價且重申正向看法，主要仍聚焦在AI與半導體族群，包括散熱、PCB、半導體設備等，相關權證可伺機布局。

股市動盪，中東局勢仍未明朗；但外資仍陸續調高台鏈AI與半導體族群個股的目標價，包括散熱、PCB、半導體相關設備等皆受矚目。權證券商建議，可利用相關認購權證，參與奇鋐（3017）、嘉澤（3533）等外資調升股走勢。

奇鋐方面，美系券商觀察到液冷市場的潛力不斷放大，從AI GPU、ASIC延伸至電源、CX-9、LPU、CPO交換機ASIC等，而且ASIC單位產值遠高於GPU，今年下半年仍大幅擴產，因而上修今、明年獲利，調升奇鋐目標價。

法人表示，奇鋐今年營運呈逐季季增的好景況，在第1季展望上，考量伺服器水冷板與機箱出貨優於預期，上修全季營收至507億元，季增6.2%，隱含3月營收至少會有40%以上的月增。

展望全年，預期營運逐季成長，下半年成長幅度顯著高於上半年。隨著客戶需求提升，公司持續擴產，下半年月產能將顯著提升，產能擴張數倍以上，顯示終端需求維持強勁，市場上修今年營收至2,174億元，年增56%，每股純益（EPS）81.1元。

嘉澤部分，美系大行認為伺服器仍是主要成長動能，平台滲透率提升，Venice平台自第2季開始出貨，上修今、明年獲利，並同步調升目標。

法人預估嘉澤今年營收388.4億元、年成長15%，主因伺服器需求擴張及新一代伺服器平台導入；預期嘉澤伺服器營收2026年可望成長約30%。在平台升級帶動下，CPU 插座規格持續提升，帶動 ASP至少提升約15%。而在產品組合持續優化帶動下，預估今年毛利率為51.9%，預估EPS為93.4元、年增32.3%。

權證發行商建議，看好奇鋐、嘉澤等外資調升股後市的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期150天以上的商品靈活操作。

奇鋐 伺服器

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