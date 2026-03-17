期貨商論壇／黃金期 靈活操作

美伊戰爭爆發後，由於伊朗荷莫茲海峽的封鎖行動，造成全球約五分之一原油運輸受阻，推升油價大幅走強。儘管IEA成員國宣布史上最大量的4億桶石油儲備釋放，但油價不跌反漲，仍維持戰爭爆發以來的強勢格局，增加市場對於通膨回升隱憂。

年初市場對於美國今年降息2碼的樂觀降息預期，也因通膨預期而打折，現在市場轉為今年只於12月降息1碼。相比於年初今年降息2碼的市場預期大減，導致美元走強。儘管黃金早先在避險買盤、降息循環、央行購金三大動能下，衝上5, 000美元大關，但三隻腳中的降息循環恐被打破，導致金價續漲動能受挫。聯準會將於19日凌晨發布3月利率決議，市場將放大檢視，官員是否在油價上行的背景下，顯著調整後續經濟、通膨、利率展望。

地緣政治風險升溫，雖對金價帶來避險買盤支撐，但近期遭降息預期大減、強勢美元帶來的反向賣壓抵銷，甚至蓋過。如想交易黃金期貨，無論是順勢操作、還是布局避險部位，皆可透過台灣期貨交易所（TAIFEX）推出的「黃金期貨契約（GDF）」與「台幣黃金期貨契約（TGF）」進行操作，所需原始保證金分別為4,610美元、新台幣17.3萬元。

透過期貨市場，投資人可靈活調整多空部位，以掌握金價趨勢，或於重要消息面波動時進行對沖。（統一期貨提供）

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