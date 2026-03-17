期貨商論壇／00878期 避險優選

近期台股雖然盤中一度受美股期指拉升帶動，但現貨市場並未全面轉強，反而呈現高檔震盪、漲勢收斂格局，顯示資金在權值股與高股息族群之間加快輪動，操作心態也從追價轉向防禦與避險。

在此行情下，國泰永續高股息（00878）ETF期貨的重要性明顯提升。國泰永續高股息近期現貨價格回落至22元附近，2月除息每受益權單位配發0.42元後，市場對高股息產品的關注，從單純領息，進一步轉向「波動中如何管理部位」。

尤其當台股創高後進入震盪，電子權值股撐盤但中小型股與部分高股息標的表現分歧，投資人若只抱現貨，面對短線震盪時往往缺乏調節工具；有國泰永續高股息ETF期貨後，不論是法人、波段交易人，甚至原本以存股為主的資金，都能透過期貨進行避險、鎖定部位風險，或做現貨與期貨間的價差配置。

這也是國泰永續高股息ETF期貨在最近行情中特別值得注意原因，因為不是單純替高股息商品多開一個交易代碼，而是讓原本偏現金流導向的ETF，正式具備策略操作與風險管理功能。

當前台股高檔震盪反覆、節奏變快，這種盤面最需要的不是盲目追高，而是更有效率工具。國泰永續高股息ETF期的價值，正好對應近期市場需求，也代表高股息商品已從存股概念，進一步走向更成熟的資本市場工具。（永豐期貨提供）

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