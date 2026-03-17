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台指期 留意高檔震盪

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股在美股表現疲弱中，昨（16）日展現抗跌力道，早盤一度上漲逾350點，不過權王台積電（2330）收跌1%，拖累指數表現，加權終場指數下跌57點收33,342點；台指期則下跌54點至33,250點，逆價差為92.51點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加826口至2,484口，其中外資淨空單減少1,835口至38,512口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,097口至2,010口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為3.3萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠；周選方面，買權賣權OI總量依舊相當，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨（6024）表示，目前外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為樂觀，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股各均線糾結，目前續作壓縮三角收斂，短線仍以保守看待不變。

元富期貨認為，昨日台指期呈開高走低格局，早盤一度大漲超過400點，不過遭到月線壓回，終場指數由紅翻黑，以十字黑K棒作收；目前指數持續在月線附近震盪整理，觀望氣氛濃厚，市場關注焦點依舊是中東戰局的變化，短線行情容易受到消息面影響，仍需留意高檔劇烈震盪。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，3月大量區買權OI落在35,500點，賣權最大OI落在28,000點；月買權最大OI落在34,700點，月賣權最大OI落在28,800點。外資台指期買權淨金額3.4億元、賣權淨金額0.74億元，整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，台股昨日並未隨上周五夜盤走勢而補跌，對短線信心修復加分，因此現階段的盤勢解讀應該是偏弱整理、但尚未失控，屬於驚魂未定後的技術性消化，而不是再一次的全面轉空。

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