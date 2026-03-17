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全民權證／晶豪科 挑逾100天
利基型記憶體IC設計公司晶豪科（3006），因記憶體產業前景大好，在市場買盤齊聚記憶體族群推波助瀾下，昨（16）日股價開高走高，盤中即亮燈強鎖漲停，表現亮麗搶眼。
晶豪科去年第4季賺3.53元，使全年轉盈。法人指出，今年上半年展望樂觀，記憶體合約價漲幅可期，加上受惠客戶轉單效應，全年供應偏緊，毛利率將逐季成長，全年營運看俏。
法人預估晶豪科今年營收年增率將達1.4倍，每股純益（EPS）上看37.1元，以5.5倍本益比計算，目標價205元，更有法人看至246元。權證發行商建議，看好晶豪科的投資人，可選價內外15%以內、距到期日逾100天的相關認購權證進行布局。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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