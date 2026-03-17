全民權證／新應材 兩檔看旺

隨全球半導體製程持續往先進製程邁進，「半導體材料國產化」成本土供應鏈轉型關鍵動能。半導體化學材料大廠新應材（4749）與國內晶圓代工龍頭深度合作，其先進製程用光阻劑與化學品出貨量持續攀升，法人一致看好其後市營運。

新應材在高雄大廠的產能擴張計畫已見成效，特別是在3奈米及更尖端製程的應用上，國產化替代效應正進入高速成長期。受惠於AI晶片需求帶動的產能滿載，新應材近期營收表現亮眼，帶動股價展現強勁抗跌性，成為盤面上特用化學板塊的領頭羊。

權證發行商指出，看好新應材的投資人，建議可選價內外15％之內、剩餘天數逾90天的認購權證參與行情。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）