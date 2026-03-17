全民權證／聚陽 押價內外20%

聚陽（1477）2月營收呈現月增，首季營收達成率62.4%，符合預期，法人看好3月工作天數恢復正常，聚陽營收將比2月更好，第2季出貨量將重回明顯雙位數年增。法人分析，聚陽今年營收主要成長動能來自北美目前庫存偏低，加上今年北美世足賽將帶動當地運動服飾需求增加，有利聚陽北美客戶產品銷售。關稅成本分攤持續降低，農曆年過後所有產品品項不需再分攤關稅成本，有利毛利率轉佳。因品牌客戶近幾年導入AI報價，有利具短交期競爭優勢的大廠，對聚陽短單利潤有正面效益。

權證發行商表示，看好聚陽的投資人，可選價內外20%以內，有效天期逾三個月的權證介入，參與個股行情。（元大證券提供）

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