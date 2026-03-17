欣興、台燿 四檔活跳跳

受惠AI伺服器需求強勁，以及新廠產能擴增效應，PCB大廠欣興（3037）、台燿（6274）前二月營收，都有雙位數年增，首季營收達成率優於預期。法人預測，欣興、台燿首季將淡季不淡，第2季營運持續向上。

法人分析，欣興2月營收年增16%，首季營收達成率67.9%，優於預期。3月因工作天數回升，營收勢必上揚，首季營運優於預期機率大增。展望第2季，在高階ABF需求支撐稼動滿載、光復1廠產能持續擴增，預估營收將呈現季增、年增雙增態勢。

尤其T-glass玻纖布預計明年才有新增產能擴充， 今年供應吃緊不變，而高階ABF在AI伺服器帶動下，需求面積呈現倍增，就算欣興持續擴建，整體產能仍存在供應缺口，預期漲價趨勢具延續力道。

台燿今年則將持續受惠AI伺服器、ASIC客戶以及800G交換器需求，成長動能持續。台燿前二月營收年增五成，雖目前ASIC M8訂單仍屬小量拉貨，不過來自高階網通及高伏特電壓用板需求強勁，法人預估台燿首季營運也將淡季不淡。至於美系ASIC客戶預計將於第2季量產，銅箔規格的升級，將帶動單位價值提升；800G交換器的需求也比去年更強勁。

法人看好，台燿在第2季新產品的PCB單價，將較前一代成長，將帶動CCL的單價上升，高階材料占比已逾三成，預期隨著高階產品需求強勁而持續上升，有助帶動台燿獲利能力持續成長。

權證發行商表示，投資人若看好欣興、台燿後續表現，可以挑選價內外10%以內，80天期以上的權證，以小金搏大利。