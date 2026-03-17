快訊

愛來不來！護航荷莫茲海峽換川習會 中共不可能

陽光行動／學者質疑 肺癌篩檢恐促過度治療

盼川習會改期！川普：因戰爭關係 已要求中國大陸推遲一個月

聽新聞
0:00 / 0:00

欣興、台燿 四檔活跳跳

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

受惠AI伺服器需求強勁，以及新廠產能擴增效應，PCB大廠欣興（3037）、台燿（6274）前二月營收，都有雙位數年增，首季營收達成率優於預期。法人預測，欣興、台燿首季將淡季不淡，第2季營運持續向上。

法人分析，欣興2月營收年增16%，首季營收達成率67.9%，優於預期。3月因工作天數回升，營收勢必上揚，首季營運優於預期機率大增。展望第2季，在高階ABF需求支撐稼動滿載、光復1廠產能持續擴增，預估營收將呈現季增、年增雙增態勢。

尤其T-glass玻纖布預計明年才有新增產能擴充， 今年供應吃緊不變，而高階ABF在AI伺服器帶動下，需求面積呈現倍增，就算欣興持續擴建，整體產能仍存在供應缺口，預期漲價趨勢具延續力道。

台燿今年則將持續受惠AI伺服器、ASIC客戶以及800G交換器需求，成長動能持續。台燿前二月營收年增五成，雖目前ASIC M8訂單仍屬小量拉貨，不過來自高階網通及高伏特電壓用板需求強勁，法人預估台燿首季營運也將淡季不淡。至於美系ASIC客戶預計將於第2季量產，銅箔規格的升級，將帶動單位價值提升；800G交換器的需求也比去年更強勁。

法人看好，台燿在第2季新產品的PCB單價，將較前一代成長，將帶動CCL的單價上升，高階材料占比已逾三成，預期隨著高階產品需求強勁而持續上升，有助帶動台燿獲利能力持續成長。

權證發行商表示，投資人若看好欣興、台燿後續表現，可以挑選價內外10%以內，80天期以上的權證，以小金搏大利。

伺服器 營收 欣興

延伸閱讀

「關」不住了！南電解禁首日大漲 欣興出關前飆天價、景碩也跟著創高

三大亮點族群資金青睞 南亞科、力積電、旺宏等可留意

鴻勁目標價 喊到5,700

緯創、臻鼎 認購搶鏡

相關新聞

台指期 留意高檔震盪

台股在美股表現疲弱中，昨（16）日展現抗跌力道，早盤一度上漲逾350點，不過權王台積電收跌1%，拖累指數表現，加權終場指數下跌57點收33,342點；台指期則下跌54點至33,250點，逆價差為92.51點。

期貨商論壇／00878期 避險優選

近期台股雖然盤中一度受美股期指拉升帶動，但現貨市場並未全面轉強，反而呈現高檔震盪、漲勢收斂格局，顯示資金在權值股與高股息族群之間加快輪動，操作心態也從追價轉向防禦與避險。

期貨商論壇／黃金期 靈活操作

美伊戰爭爆發後，由於伊朗荷莫茲海峽的封鎖行動，造成全球約五分之一原油運輸受阻，推升油價大幅走強。儘管IEA成員國宣布史上最大量的4億桶石油儲備釋放，但油價不跌反漲，仍維持戰爭爆發以來的強勢格局，增加市場對於通膨回升隱憂。

竹陞、均華 選逾四個月

AI晶片需求持續爆發，半導體產業對先進製程及智慧製造的依賴度日益提升。相關設備供應鏈展現驚人成長動能。竹陞科技（6739）、均華（6640），在營收表現與股價趨勢上皆成為盤面焦點。

欣興、台燿 四檔活跳跳

受惠AI伺服器需求強勁，以及新廠產能擴增效應，PCB大廠欣興（3037）、台燿（6274）前二月營收，都有雙位數年增，首季營收達成率優於預期。法人預測，欣興、台燿首季將淡季不淡，第2季營運持續向上。

全民權證／新應材 兩檔看旺

隨全球半導體製程持續往先進製程邁進，「半導體材料國產化」成本土供應鏈轉型關鍵動能。半導體化學材料大廠新應材（4749）與國內晶圓代工龍頭深度合作，其先進製程用光阻劑與化學品出貨量持續攀升，法人一致看好其後市營運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。