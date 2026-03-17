竹陞、均華 選逾四個月

AI晶片需求持續爆發，半導體產業對先進製程及智慧製造的依賴度日益提升。相關設備供應鏈展現驚人成長動能。竹陞科技（6739）、均華（6640），在營收表現與股價趨勢上皆成為盤面焦點。

竹陞科技近期營運氣勢如虹，2月營收9,314萬元，較上月增加2.30％，已經連續22個月營收正成長，單月營收續創歷史新高，年成長高達90.86％。法人分析，其核心競爭力在於將「代理人AI」與「實體AI」整合至半導體與面板產線，成功協助客戶解決先進製程中的檢測難題。

竹陞科技目前處於營運爆發期，隨著客戶產線智慧化升級需求不減，2026年獲利有望跟隨營收同步放大。股價方面，竹陞昨（16）日衝上1,255元歷史新高，基本面支撐力道強勁，長期趨勢持續看好。

均華受惠台積電及各大封測廠積極擴充CoWoS先進封裝產能，挑揀設備與精密模具訂單滿手。均華2月營收3億元，月增30.1％、年增52％，反映AI與先進封裝客戶擴產需求強勁。多家機構預期，均華2026年EPS將翻倍成長，股價近期表現同樣亮眼，16日強勢大亮紅燈站回千元關卡至1,065元，展現多頭排列格局。

法人指出，均華受惠於AI先進封裝裝置需求爆發，主力與法人買盤持續湧入，股價評價正處於重估階段（Re-rating），市場目標價區間正持續往上推升。

權證發行商建議，竹陞科技、均華這類「千金級」的高價設備股，現股持有門檻相對較高，權證成為一般投資人參與行情的絕佳工具，投資人可鎖定價外20%至價內15％、有效天期120天以上的認購權證參與行情。