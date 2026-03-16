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3月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌57.81點，收33342.51點。3月電子期收2059.95點，下跌7.55點，逆價差4.44點；3月金融期收2430點，上漲5點，逆價差0.14點。
3月電子期以2059.95點作收，下跌7.55點，成交584口。4月電子期以2067.35點作收，下跌3.20點，成交102口。
電子現貨以2064.39點作收，下跌8.84點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差4.44點。
3月金融期以2430點作收，上漲5點，成交286口。4月金融期以2437.60點作收，上漲10.20點，成交9口。
金融現貨以2430.14點作收，上漲9.93點；3月金融期貨與現貨相較，逆價差0.14點。實際收盤價以期交所公告為準。
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