3月台股期指跌54點

中磊（5388）訂單能見度已到年底，多項動能推升獲利回溫，包含：傳統寬頻及安防設備訂單回流、企業客戶Wi-Fi 7、DOCSIS 4.0 cable換代升級、光纖產品從1G升級至10G、物聯網IoT應用訂單更強勁，新品及新客戶加入貢獻。惟記憶體漲價使客戶拉貨較保守，中磊仍須部分吸收成本上漲壓力使毛利率承壓。

2026-03-16 00:16