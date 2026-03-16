全民權證／矽力 二檔有潛利

矽力-KY（6415）今年上半年受季節性淡季、晶圓與封測成本上漲及G4新平台良率調整影響，估首季營收季減10%-15%，第2季營運回溫，毛利率約50%-55%中下緣，下半年隨成本轉嫁、G4製程轉換與良率改善，毛利率將回升至中上緣，營收年增率重回20%-30%。

今年矽力-KY營收受惠車載BMS、儲能、資料中心等新產品設計完成，下半年營收年增重回20%-30%，毛利率也將重回50%-55%中上緣，車用營收占比挑戰20%，AI Server CPU／GPU V-CORE產品預計 2027 年開始放量。權證券商建議，看好矽力-KY後市股價表現的投資人，可利用價外10%內、可操作150天以上的商品介入。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）