全民權證／中磊 瞄準逾120天

中磊（5388）訂單能見度已到年底，多項動能推升獲利回溫，包含：傳統寬頻及安防設備訂單回流、企業客戶Wi-Fi 7、DOCSIS 4.0 cable換代升級、光纖產品從1G升級至10G、物聯網IoT應用訂單更強勁，新品及新客戶加入貢獻。惟記憶體漲價使客戶拉貨較保守，中磊仍須部分吸收成本上漲壓力使毛利率承壓。

中磊2025年每股純益4.04元，董事會通過每股配2.5元現金股利。全年訂單在手，上半年需要的記憶體已備好，看好家用客戶終端設備（CPE）升級需求帶動成長最大，下半年有分散式局端接取設備（DAA）效益。權證券商建議，看好中磊後市股價表現的投資人，建議利用價外15%以內、可操作天數120天以上的商品介入。（兆豐證券提供）

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