全民權證／弘塑 挑價內外10%

展望弘塑（3131）今年營運，公司預期將有強勁成長。法人指出，在產能方面，弘塑於2月取得政府核發的許可證，預計於第2季開始量產。同時，鑑於其晶圓代工客戶正加速CoWoS產能擴充，弘塑指引驗證流程已由原本九個月縮短至三至六個月。

此外，弘塑也計畫透過委外政策，將月產能由10~15台擴增至20台，以滿足客戶需求。另一方面，弘塑已購置一塊土地，作為未來第三期廠房擴建之用，面積為原有廠房的三倍。整體而言，法人持續看好弘塑在CoW製程的濕製程設備領域具有主導地位，營運展望持續正向看待。權證發行商建議，看好弘塑後市股價表現的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日100天以上認購權證，參與這波行情。（中國信託證券提供）

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