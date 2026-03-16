台達電、奇鋐 押長天期

輝達（NVIDIA）將自3月16至19日在美國聖荷西市舉辦GTC大會，聚焦次世代AI GPU及機櫃設計更新，其中，台達電（2308）及奇鋐（3017）等營運有望受到激勵，可挑價內外20%內、距到期日逾五個月的長天期相關認購權證短線操作。

台達電隨著伺服器對電源需求增加，Vera Rubin單顆PSU將提升至11kW以上，產品規格提升有利營運表現。此外，400V DC電源產品將於今（2026）年下半年出貨，800VDC Power Rack預估將再2027年出貨，電源ACDC電源模組產品潛在市場持續擴大將繼續成長，DC-DC產品已於上季回溫，預估今年恢復正成長。

散熱方面，液對氣維持高市占率，且整體市場潛在產值仍持續擴大，預估今年營收將成長60%，獲利貢獻顯著。基礎設施部門，樓宇自動化需求回穩，工業自動化則仍受到中國大陸需求不佳影響，相對穩健。

奇鋐因應AI伺服器的水冷散熱需求，持續在越南及中國大陸擴充產能，預計今年資本支出150億元，2027年資本支出170億元。今年下半年大幅擴增水冷板模組月產能至100萬組，RackManifold月產能擴大至7,000對，機箱月產能增加至60萬單位。顯示對客戶需求能見度及把握度提高，產能規劃有望支持未來公司營收規模倍數放大。

奇鋐預期今年下半年開始AWS Trainium3、Google TPU v8、NVIDIA VR200水冷機櫃產品相應開始出貨，放量生產將延伸至2027年貢獻全年，並納入預估LPU推論機櫃水冷散熱架構於2027年增添貢獻。