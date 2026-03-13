全民權證／欣興 挑價內外5%

欣興（3037）2月營收年增16.2%，優於市場預期。法人分析，欣興將延續去年第4季的營運動能，持續出貨美系GPU客戶產品，加上欣興也是大型雲端服務供應商（CSP）自研AI晶片（ASIC）載板的主要供應商之一，預估將有季增表現。

隨欣興第1季已開始轉嫁上漲成本，市場法人上修營運預期，且在所有產品項處於高稼動率水準下，預估全季營收為362.5億元，季增4.5%、年增20.5%，毛利率17.1%，稅後純益24.4億元，季減30.8%、年增1.6倍，每股純益（EPS）1.6元；全年營收預估為1,703億元，年增29.79%，毛利率20.46%，EPS為10.4元。權證商建議利用價內外5%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）