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全民權證／M31 押寶逾四個月
M31（6643）日前召開法說會，今年營收可望有雙位數增幅，營業費用估成長約10%，營業利益率回歸雙位數水準，其中量產權利金將是重要的增長推手。去年合併營收為17.82億元，年增20.3％，淨利7,059.1萬元，年減44.4％，EPS為1.69元，其中去年第4季順利轉盈，每股純益2.38元。
大陸去年下半年需求已回復，今年可望延續需求動能比。其中，車載案件最多。隨各項授權案件已耕耘多年，接下來可望逐步導入量產將可為權利金規模奠基，今年權利金收入可望進一步提升，長期目標營收占比期望達20%。
權證券商建議，利用價外20%至價內10%、有效天期120天以上的商品介入。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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