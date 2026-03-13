全民權證／M31 押寶逾四個月

台指期夜盤13日開盤後，受反應外資動向的富台指走跌拖累，以33,013點、下跌291點開出後，一度下殺至32,680點、大跌624點，雖隨國際油價走跌、美股電子盤由黑翻紅帶動下，開始收斂跌幅，雖美國1月PCE公布後，一度翻紅來到33,382點，且在短暫盤整下，截至晚間9點左右，夜盤指數約在33,410點、上漲106點附近遊走。

2026-03-13 21:04