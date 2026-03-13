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全民權證／臻鼎 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）於近期法說會釋出強勁成長訊號，2026年將正式開啟「新黃金十年」的高速成長周期。受惠AI伺服器、高階IC載板及光通訊需求噴發，臻鼎今年資本支出預計突破500億元，展現積極擴產雄心。

臻鼎2025年營收創下歷史新高，進入2026年後，AI相關產品營收占比持續拉升，其中ABF載板在AI算力應用帶動下，稼動率維持高檔。隨著淮安、高雄及泰國新廠產能陸續開出，市場看好其全年營收有望再攀巔峰，成長態勢明確。近期臻鼎股價隨法說利多與法人買盤進駐，表現轉趨強勢。權證發行商建議，可選入價內外5％內、到期日180天以上的認購權證參與行情。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

資本支出 高雄 營收

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臻鼎2026年資本支出調高

臻鼎2025年 EPS 6.91元 配息3.45元

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