全民權證／臻鼎 兩檔活跳跳

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）於近期法說會釋出強勁成長訊號，2026年將正式開啟「新黃金十年」的高速成長周期。受惠AI伺服器、高階IC載板及光通訊需求噴發，臻鼎今年資本支出預計突破500億元，展現積極擴產雄心。

臻鼎2025年營收創下歷史新高，進入2026年後，AI相關產品營收占比持續拉升，其中ABF載板在AI算力應用帶動下，稼動率維持高檔。隨著淮安、高雄及泰國新廠產能陸續開出，市場看好其全年營收有望再攀巔峰，成長態勢明確。近期臻鼎股價隨法說利多與法人買盤進駐，表現轉趨強勢。權證發行商建議，可選入價內外5％內、到期日180天以上的認購權證參與行情。（群益金鼎證券提供）

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