船駛出荷莫茲海峽…國際油價走跌 台指期上半場由黑翻紅

台中驚傳情殺！男持刀砍女友倒血泊 傷及要害送醫不治

先蹲後跳 台指期上半場由黑翻紅

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
台指期夜盤13日開盤後，受反應外資動向的富台指走跌拖累，以33,013點、下跌291點開出後，一度下殺至32,680點、大跌624點，雖隨國際油價走跌、美股電子盤由黑翻紅帶動下，開始收斂跌幅，雖美國1月PCE公布後，一度翻紅來到33,382點，且在短暫盤整下，截至晚間9點左右，夜盤指數約在33,410點、上漲106點附近遊走。

13日美股電子盤焦點，在於國際油價的變化，以及晚間8點30分公布的美國1月個人消費支出（PCE）上，其中，雖荷莫茲海峽狀況仍不明，僅少數船舶通過，但包括布蘭特、WTI原油價格開始走跌，前者跌破100美元關卡、後者失守95美元後，帶動道瓊、那斯達克、標普電子盤由黑翻紅，而隨後公布的PCE數據，1月年增2.8%，低於市場預期與前值的2.9%，核心PCE年增3.1%，符合市場預期，不過略高前值3%，月增0.4%，與前值相當、並符合市場預期中，一度激勵美股電子盤走勢，台指期夜盤翻紅上漲。

其中，台積電期夜盤在晚間9點時，在1,865元、下跌5元附近遊走，電子期小漲0.03%、半導體期下跌約1.01%，中型100期貨指數上漲0.27%。

台股13日盤面各類股幾漲跌互見，指數終場下跌181點，收33,400點，其中，外資現貨賣超580.1億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少2,717口至40,347口；投信買超0.1 億元，自營商賣超92.8億元，三大法人合計賣超672.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，13日台股開低走高，雖然回測5日線有守，但上有10、20日線以及3月4日空方缺口壓力，短線將震盪整理，待站回所有均線，才能重啟漲勢。

相關新聞

3月台股期指跌197點

台北股市今天終場跌181.54點，收33400.32點。3月台指期以33315點作收，下跌197點，與現貨相較，逆價差8...

3月電子期金融期齊跌

台北股市今天下跌181.54點，收33400.32點。3月電子期收2068點，下跌11.2點，逆價差5.23點；3月金融...

精測、旺矽 四檔強強滾

國際油價反彈引發外資調節賣壓，台股昨（12）日回測月線關卡，盤面題材股各自發揮，精測（6510）、旺矽（6223）等兩檔半導體測試介面股逆勢收高，表現相當強勢，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

奇鋐、雙鴻 挑逾三個月

隨AI伺服器出貨成長，對水冷板等散熱解決方案需求增溫，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）首季營運看俏。法人持續看好，第2季隨輝達GB300逐漸出貨，以及大型雲端服務供應商（CSP）自研晶片ASIC放量，水冷滲透率提高，營收將呈現季增。

全民權證／上銀 押價內外20%

上銀（2049）因調高線性滑軌與滾珠螺桿價格，顯示供需動能轉佳。法人看好自動化上行周期逐步展開，有利推升上銀營收重返成長軌道，股價連四日反彈，漲幅10.9%，相關權證交投熱絡。

