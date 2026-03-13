3月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌181.54點，收33400.32點。3月電子期收2068點，下跌11.2點，逆價差5.23點；3月金融期收2425.2點，下跌3.6點，正價差4.99點。
3月電子期以2068點作收，下跌11.2點，成交545口。4月電子期以2069.35點作收，下跌17.85點，成交11口。
電子現貨以2073.23點作收，下跌11.84點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差5.23點。
3月金融期以2425.2點作收，下跌3.6點，成交233口。4月金融期以2403.6點作收，下跌28.8點，成交3口。
金融現貨以2420.21點作收，下跌11.83點；3月金融期貨與現貨相較，正價差4.99點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。