3月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北13日電

台北股市今天下跌181.54點，收33400.32點。3月電子期收2068點，下跌11.2點，逆價差5.23點；3月金融期收2425.2點，下跌3.6點，正價差4.99點。

3月電子期以2068點作收，下跌11.2點，成交545口。4月電子期以2069.35點作收，下跌17.85點，成交11口。

電子現貨以2073.23點作收，下跌11.84點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差5.23點。

3月金融期以2425.2點作收，下跌3.6點，成交233口。4月金融期以2403.6點作收，下跌28.8點，成交3口。

金融現貨以2420.21點作收，下跌11.83點；3月金融期貨與現貨相較，正價差4.99點。實際收盤價以期交所公告為準。

