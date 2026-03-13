聽新聞
0:00 / 0:00
奇鋐、雙鴻 挑逾三個月
隨AI伺服器出貨成長，對水冷板等散熱解決方案需求增溫，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）首季營運看俏。法人持續看好，第2季隨輝達GB300逐漸出貨，以及大型雲端服務供應商（CSP）自研晶片ASIC放量，水冷滲透率提高，營收將呈現季增。
法人分析，2月因工作天數較少，影響奇鋐營收，但3月將補上出貨動能，有望寫下單月新高表現，首季營收表現可望優於預期。尤其產品組合中，伺服器營收比重將達六成，推升毛利率攀高。預期6月奇鋐將開始量產出貨輝達Vera Rubin架構產品，以及 AWS Trainium3世代水冷產品，看好第2季營運動能。另外第4季Google TPU v8 水冷產品也將接棒放量生產，帶動毛利率持續向上。
預料輝達收購Groq後，明年將會量產LPU晶片機櫃架構，並採用水冷散熱解決方案，新架構將為奇鋐水冷散熱產品持續延伸成長空間，奇鋐也將擴充產能因應市場需求。持續看好奇鋐與 CSP、晶片客戶合作密切，具有優先共同開發下一世代晶片、伺服器散熱規格先行者優勢。
雙鴻同樣受惠GB300客戶拉貨優於預期，包含水冷板及分歧管出貨都出現量增，首季營收表現也可望優於預期。因應市場需求，雙鴻也將擴大伺服器水冷產品產能。法人表示，除了GB300 水冷板、分歧管量產以外，下半年也有AWS Trainium3水冷板訂單加入。後續關注公司在各世代產品供應比重提升，以及泰國新廠生產效率優化程度。
權證發行商表示，投資人若看好奇鋐、雙鴻後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期90天以上的權證介入，以小金搏大利。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。