聽新聞
0:00 / 0:00
精測、旺矽 四檔強強滾
國際油價反彈引發外資調節賣壓，台股昨（12）日回測月線關卡，盤面題材股各自發揮，精測（6510）、旺矽（6223）等兩檔半導體測試介面股逆勢收高，表現相當強勢，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。
就產業發展來看，法人分析，GPU、ASIC等AI加速器崛起，引發光罩極限天花板問題，目前除透過曝光機多次曝光方式，主要透過Chiplet架構，專注高階SoC測試介面、系統級測試及先進封裝外觀檢測的精測、旺矽將是此一趨勢下的受惠者。
法人指出，精測2026年探針卡需求持續成長，並以相關營收占比回升至約30%為中期目標，智慧手機應用處理器（AP）應用外，高速運算為量大且具高成長潛力領域，隨高階測試介面全面放量，預估2025至2027年EPS年複合成長率約88%，有利評價進一步上修。
在產能方面，精測已提前因應訂單需求，對外租賃場地，並透過去瓶頸化將現階段產能較過往提升20%至30%，預估2027年第1季有機會較2025年第3季翻倍增加，以擴充濕製程產品線為主。
旺矽受惠AI、高速運算專案需求強勁，加上台積電可能擴大釋出CP外包，原先封閉的AI GPU探針卡供應鏈將出現破口，法人看好，憑藉在ASIC領域累積的技術實力及在地化優勢，未來有機會取得AI GPU探針卡訂單，提供未來獲利潛在上修空間。另外，旺矽原先估計下半年傳統VPC、MEMS月產能分別可達180萬針、300萬針，但為因應多項大型專案量產需求，預估年底總產能將較年初翻倍。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的認購權證，但宜設好停利停損。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。