全民權證／台灣50 二檔有戲

台股近來因美伊戰爭震盪劇烈，投資人大嘆操作不易。不過企業基本面仍佳，法人紛紛上調今（2026）年上市櫃企業獲利，台股目標指數也紛紛調高，因此行情若有拉回，可布局元大台灣50（0050）等指數型ETF。

在AI需求強勁帶動下，對於今年上市櫃企業獲利，法人圈紛上調，由年增率10~20%升至30~40%，使台股後市指數正向樂觀，已有部分法人上看至4萬點，35,000點以上共有六家。

法人認為，儘管指數近期劇烈波動，不過由於台股中長線持續看好，因此逢拉回可分批布局指數型ETF。權證發行商建議，看好0050後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日超過四個月的相關認購權證，參與台股行情。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）