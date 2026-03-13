全民權證／上銀 押價內外20%

上銀（2049）因調高線性滑軌與滾珠螺桿價格，顯示供需動能轉佳。法人看好自動化上行周期逐步展開，有利推升上銀營收重返成長軌道，股價連四日反彈，漲幅10.9%，相關權證交投熱絡。

法人分析，隨著工具機需求回溫，以及AI帶動半導體資本支出成長，上銀在第2季旺季前，營收將逐步上升，同時因價格調高，成長動能將延續至第3季。隨著產能利用率改善與價格環境轉佳，也將推升上銀的營業獲利率表現。法人紛紛上修上銀今、明兩年的獲利預估，而隨市場獲利預估上修，將有助推升上銀股價與評價水準。

權證發行商表示，看好上銀後續表現的投資人，可挑選價內外20%以內，120天期以上的權證靈活操作，參與個股行情。（元大證券提供）

