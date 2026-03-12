美國CPI剛過關、油價又來亂？台指期夜盤月線保衛戰開打

台指期夜盤12日以33,630點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點整，台指期夜盤報33,622點、漲110點、漲幅0.3%；盤初在多方買盤推升下，最高攀至33,840點、最低33,584點，持續力守紅盤及月線（約33,555附近），33,000關卡及月線保衛戰開打。

綜合元富、永豐期貨表示，美國2月通膨數據顯示物價壓力持續降溫，但中東戰事引發的能源價格上漲，為未來通膨前景增添不確定性，而目前核心則是市場開始交易「下一輪通膨預期」。

事實上，美國CPI數據雖然大致符合市場預期，理論上應該對股市偏中性甚至略偏正面，但油價近期持續上升，市場開始擔心接下來能源價格可能重新推升通膨，使原本對降息的期待再度出現變數。因此，資金的情緒明顯轉為保守，美股期指率先轉弱，亞洲股市隨之承壓，台股自然也跟著回落。

永豐期貨指出，對市場而言，該CPI只是證明目前通膨沒有失控，但並沒有消除未來幾個月可能再度升溫的疑慮，尤其當油價維持在相對高檔時，市場會開始重新評估通膨路徑以及聯準會的政策空間，一旦市場認為降息節奏可能被延後，估值較高的股票就容易先出現修正。

另外，台股本身在前一段時間已經有明顯漲幅，指數處在高檔區域，本來就容易受到外部因素影響，只要美股期指轉弱或國際市場情緒降溫，盤面就會快速出現賣壓。目前夜盤走勢仍像是高檔資金開始觀望，而非結構性利空出現，因此盤勢更可能進入震盪整理，而不是立刻轉成明確空頭。

短線來看，只要油價沒有快速回落、國際股市仍然受到通膨預期影響，台股就比較難出現連續攻勢，盤面節奏會偏向區間震盪，透過時間來消化前波漲幅與市場情緒的變化。