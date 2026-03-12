快訊

影／台中垃圾車「百輛長龍」塞爆后里 駕駛崩潰：排2小時進不去

花蓮近海規模5.7地震為「獨立事件」 未來3天恐有規模5餘震

美國CPI剛過關、油價又來亂？台指期夜盤月線保衛戰開打

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤12日以33,630點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
台指期夜盤12日以33,630點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

台指期夜盤12日以33,630點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點整，台指期夜盤報33,622點、漲110點、漲幅0.3%；盤初在多方買盤推升下，最高攀至33,840點、最低33,584點，持續力守紅盤及月線（約33,555附近），33,000關卡及月線保衛戰開打。

綜合元富、永豐期貨表示，美國2月通膨數據顯示物價壓力持續降溫，但中東戰事引發的能源價格上漲，為未來通膨前景增添不確定性，而目前核心則是市場開始交易「下一輪通膨預期」。

事實上，美國CPI數據雖然大致符合市場預期，理論上應該對股市偏中性甚至略偏正面，但油價近期持續上升，市場開始擔心接下來能源價格可能重新推升通膨，使原本對降息的期待再度出現變數。因此，資金的情緒明顯轉為保守，美股期指率先轉弱，亞洲股市隨之承壓，台股自然也跟著回落。

永豐期貨指出，對市場而言，該CPI只是證明目前通膨沒有失控，但並沒有消除未來幾個月可能再度升溫的疑慮，尤其當油價維持在相對高檔時，市場會開始重新評估通膨路徑以及聯準會的政策空間，一旦市場認為降息節奏可能被延後，估值較高的股票就容易先出現修正。

另外，台股本身在前一段時間已經有明顯漲幅，指數處在高檔區域，本來就容易受到外部因素影響，只要美股期指轉弱或國際市場情緒降溫，盤面就會快速出現賣壓。目前夜盤走勢仍像是高檔資金開始觀望，而非結構性利空出現，因此盤勢更可能進入震盪整理，而不是立刻轉成明確空頭。

短線來看，只要油價沒有快速回落、國際股市仍然受到通膨預期影響，台股就比較難出現連續攻勢，盤面節奏會偏向區間震盪，透過時間來消化前波漲幅與市場情緒的變化。

市場 聯準會 油價 台指期

延伸閱讀

AI 評價回到吸引力區間 聚焦「規格升級 × 現金流轉化」三大供應鏈

腿又軟了！台指期夜盤上半場下跌逾400點

夜盤帶動多頭回補 法人：台股千點反彈背後仍具不確定性

台指期 外資減碼空單

相關新聞

美國CPI剛過關、油價又來亂？台指期夜盤月線保衛戰開打

台指期夜盤12日以33,630點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點整，台指期夜盤報33,622點、漲110點、漲幅0.3%；盤初在多方買盤推升下，最高攀至33,840點、最低33,584點，持續力守紅盤及月線（約33,555附近），33,000關卡及月線保衛戰開打。

台指期 逆價差擴大

台股昨（11）日強彈大漲，終場勁揚1,342點、收在34,114點，改寫史上第二大收盤漲點紀錄；台指期大漲1,268點、至33,985點，逆價差擴大至129.19點。

期貨商論壇／美股期 伺機進場

美國能源資訊署發布短期展望，油價在中東衝突持續下，布蘭特原油未來兩個月將維持在95美元以上，第3季下跌至80美元，第4季回到70美元，顯示油價短期將維持在相對高檔。

期貨商論壇／匯率期 避險利器

近期美元指數走勢受到中東局勢變化影響，市場情緒在避險需求與風險偏好間快速轉換，使美元出現先強後弱的波動。

最牛一輪／欣銓鍍金 群益59沾光

欣銓（3264）來自通訊客戶需求持續增長，主要動能來自AI周邊市場的強勁需求，以及國內通訊客戶帶來的外溢訂單效應，目前產能利用率約75%。由於同業產能鎖定在AI核心晶片，欣銓將繼續受惠產能不足所產生的轉單。

全民權證／信驊 瞄準逾120天

信驊（5274）為台股最純粹的伺服器晶片供應鏈，受惠產業趨勢向上，帶動內含價值提升，訂單能見度已達年底，法人近期調高今年獲利預估值及目標價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。