期貨商論壇／旺宏期 逢低布局

經濟日報／ 記者崔馨方整理
旺宏董事長吳敏求。（記者李珣瑛／攝影）

旺宏（2337）為國內主要記憶體廠，在AI需求帶動下，記憶體市場供需逐步改善。隨著記憶體大廠陸續退出MLC NAND及中低容量eMMC市場，市場出現供給缺口，旺宏可望受惠於轉單效應，可伺機利用旺宏期（WDIF）操作。

旺宏NOR Flash相關產品營收占比約68%，廣泛應用於智慧型手機、物聯網及車用電子等領域。從銷售地區來看，台灣與日本為主要市場，營收占比分別為25%、24%，主要客戶包括任天堂等國際品牌。

為因應供不應求的狀況，旺宏規劃投入約220億元資本支出擴充NAND產能，將12吋廠月產能由2萬片提升至3萬片，預期將帶動營收與獲利成長。

技術面來看，今年隨著法人資金進場，旺宏股價自年初以來沿著10日均線震盪走高，至3月初前呈現高仰角上漲走勢。目前股價多在月線附近整理，90元下方買盤承接力道強勁，可視為重要支撐區。法人認為，若後續成交量能回升至30萬張以上，股價仍有機會再度轉強向上，短線可留意逢低布局機會。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

資本支出 車用電子 智慧型手機

