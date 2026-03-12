快訊

炎上準備？韓式餐廳老闆道歉「經典賽控分」祭優惠 網傻眼：完美得罪兩邊

房市崩盤前兆？去年3700家建商歇業嚇壞 專家破解：根本放大恐慌

木星順行ing！「12生肖開運指南」春分之前快照做…財運滾滾來

3月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北12日電

台北股市今天下跌532.33點，收33581.86點。3月電子期收2079.25點，下跌35.30點，逆價差5.82點；3月金融期收2428.80點，下跌5.80點，逆價差3.24點。

3月電子期以2079.25點作收，下跌35.30點，成交349口。4月電子期以2089.30點作收，下跌30.15點，成交10口。

電子現貨以2085.07點作收，下跌39.01點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差5.82點。

3月金融期以2428.80點作收，下跌5.80點，成交243口。4月金融期以2432.40點作收，下跌8.60點，成交3口。

金融現貨以2432.04點作收，下跌1.50點；3月金融期貨與現貨相較，逆價差3.24點。實際收盤價以期交所公告為準。

期交所 台北 逆價差

相關新聞

台指期 逆價差擴大

台股昨（11）日強彈大漲，終場勁揚1,342點、收在34,114點，改寫史上第二大收盤漲點紀錄；台指期大漲1,268點、至33,985點，逆價差擴大至129.19點。

期貨商論壇／美股期 伺機進場

美國能源資訊署發布短期展望，油價在中東衝突持續下，布蘭特原油未來兩個月將維持在95美元以上，第3季下跌至80美元，第4季回到70美元，顯示油價短期將維持在相對高檔。

期貨商論壇／匯率期 避險利器

近期美元指數走勢受到中東局勢變化影響，市場情緒在避險需求與風險偏好間快速轉換，使美元出現先強後弱的波動。

最牛一輪／欣銓鍍金 群益59沾光

欣銓（3264）來自通訊客戶需求持續增長，主要動能來自AI周邊市場的強勁需求，以及國內通訊客戶帶來的外溢訂單效應，目前產能利用率約75%。由於同業產能鎖定在AI核心晶片，欣銓將繼續受惠產能不足所產生的轉單。

全民權證／信驊 瞄準逾120天

信驊（5274）為台股最純粹的伺服器晶片供應鏈，受惠產業趨勢向上，帶動內含價值提升，訂單能見度已達年底，法人近期調高今年獲利預估值及目標價。

全民權證／欣興 挑價內外10%

欣興（3037）2月營收116億元，月減9.1%，但年增16.2%，創歷年同期新高。累計前二月營收243.67億元，年增25.1%。今年資本支出規劃從原先254億元增加至340億元，70%資金將投資於ABF載板產能擴充，30%用於HDI及PCB製程優化。

