3月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌532.33點，收33581.86點。3月電子期收2079.25點，下跌35.30點，逆價差5.82點；3月金融期收2428.80點，下跌5.80點，逆價差3.24點。
3月電子期以2079.25點作收，下跌35.30點，成交349口。4月電子期以2089.30點作收，下跌30.15點，成交10口。
電子現貨以2085.07點作收，下跌39.01點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差5.82點。
3月金融期以2428.80點作收，下跌5.80點，成交243口。4月金融期以2432.40點作收，下跌8.60點，成交3口。
金融現貨以2432.04點作收，下跌1.50點；3月金融期貨與現貨相較，逆價差3.24點。實際收盤價以期交所公告為準。
