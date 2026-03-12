期貨商論壇／匯率期 避險利器

近期美元指數走勢受到中東局勢變化影響，市場情緒在避險需求與風險偏好間快速轉換，使美元出現先強後弱的波動。

美國總統川普表示，美國對伊朗的軍事行動基本上已經結束，被市場解讀為中東衝突可能降溫的重要訊號，大幅緩解投資人對局勢升級的擔憂。隨避險情緒降溫，資金從美元等避險資產流出，美元指數也自近期高位回落，同時，油價漲勢也有所降溫，顯示市場風險偏好有所回升。

然而，若油價持續攀升，將可能拖慢通膨回落速度，甚至迫使主要央行維持較高利率。這些因素在推動避險需求上升，帶動資金流入美元資產。展望後市，市場仍將密切關注中東局勢發展，如果衝突風險再次升高，避險資金可能重新流入美元，支撐美元指數走勢。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此投資人應衡量自我的投資能力，以有效控制投資風險。（元富期貨提供、記者周克威整理）

