期貨商論壇／匯率期 避險利器

經濟日報／ 記者周克威整理
匯率期 避險利器。(路透)
近期美元指數走勢受到中東局勢變化影響，市場情緒在避險需求與風險偏好間快速轉換，使美元出現先強後弱的波動。

美國總統川普表示，美國對伊朗的軍事行動基本上已經結束，被市場解讀為中東衝突可能降溫的重要訊號，大幅緩解投資人對局勢升級的擔憂。隨避險情緒降溫，資金從美元等避險資產流出，美元指數也自近期高位回落，同時，油價漲勢也有所降溫，顯示市場風險偏好有所回升。

然而，若油價持續攀升，將可能拖慢通膨回落速度，甚至迫使主要央行維持較高利率。這些因素在推動避險需求上升，帶動資金流入美元資產。展望後市，市場仍將密切關注中東局勢發展，如果衝突風險再次升高，避險資金可能重新流入美元，支撐美元指數走勢。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此投資人應衡量自我的投資能力，以有效控制投資風險。（元富期貨提供、記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

日圓匯率 美國 投資人

台指期 逆價差擴大

台股昨（11）日強彈大漲，終場勁揚1,342點、收在34,114點，改寫史上第二大收盤漲點紀錄；台指期大漲1,268點、至33,985點，逆價差擴大至129.19點。

腿又軟了！台指期夜盤上半場下跌逾400點

台指期夜盤11日開盤後，受美股電子盤由紅翻黑拖累，以33,492點、下跌62點開出後，隨國際油價反彈，指數一度下殺至33,515點、下跌489點，雖多頭嘗試反撲，指數一度站回33,800點關卡，但在美股電子盤弱勢影響，行情也陷入膠著，截至晚間9點左右，夜盤指數約在33,590點、下跌414點附近遊走。

期貨商論壇／美股期 伺機進場

美國能源資訊署發布短期展望，油價在中東衝突持續下，布蘭特原油未來兩個月將維持在95美元以上，第3季下跌至80美元，第4季回到70美元，顯示油價短期將維持在相對高檔。

期貨商論壇／匯率期 避險利器

近期美元指數走勢受到中東局勢變化影響，市場情緒在避險需求與風險偏好間快速轉換，使美元出現先強後弱的波動。

最牛一輪／欣銓鍍金 群益59沾光

欣銓（3264）來自通訊客戶需求持續增長，主要動能來自AI周邊市場的強勁需求，以及國內通訊客戶帶來的外溢訂單效應，目前產能利用率約75%。由於同業產能鎖定在AI核心晶片，欣銓將繼續受惠產能不足所產生的轉單。

全民權證／信驊 瞄準逾120天

信驊（5274）為台股最純粹的伺服器晶片供應鏈，受惠產業趨勢向上，帶動內含價值提升，訂單能見度已達年底，法人近期調高今年獲利預估值及目標價。

