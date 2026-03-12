期貨商論壇／美股期 伺機進場

美國能源資訊署發布短期展望，油價在中東衝突持續下，布蘭特原油未來兩個月將維持在95美元以上，第3季下跌至80美元，第4季回到70美元，顯示油價短期將維持在相對高檔。

地緣風險逐步淡化，市場將理性地回歸基本面。甲骨文財報發布，營收及EPS均高於市場預期，市場關心兩個部分，一是發債情況，二是公司財測預期。甲骨文為發展AI雲端服務，預計今年大幅增加資本支出500億美元，在全年營收僅670億美元下，宣布透過發行債券及股權融資來獲得500億美元，2026年不會再額外發行債券。

下周將迎來輝達GTC大會，繼續將市場焦點拉回AI發展，新一代架構Blackwell的後續產品藍圖，及如何透過整合軟體生態系來強化其在AI領域的護城河。投資人密切期待黃仁勳發布關於AI推論效能的突破，這將決定輝達在邊緣運算與工業AI市場的獲利潛力。

整體而言，儘管中東地緣衝突與荷莫茲海峽封鎖將持續支撐高油價，但市場重心正理性回歸基本面。甲骨文為科技股注入強心針，使美股逐漸走強。建議看好美股後市的投資人，可透過相關美股期貨進行布局。（凱基期貨提供、記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）