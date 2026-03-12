聽新聞
期貨商論壇／美股期 伺機進場

經濟日報／ 記者周克威整理
美股示意圖。（美聯社）
美國能源資訊署發布短期展望，油價在中東衝突持續下，布蘭特原油未來兩個月將維持在95美元以上，第3季下跌至80美元，第4季回到70美元，顯示油價短期將維持在相對高檔。

地緣風險逐步淡化，市場將理性地回歸基本面。甲骨文財報發布，營收及EPS均高於市場預期，市場關心兩個部分，一是發債情況，二是公司財測預期。甲骨文為發展AI雲端服務，預計今年大幅增加資本支出500億美元，在全年營收僅670億美元下，宣布透過發行債券及股權融資來獲得500億美元，2026年不會再額外發行債券。

下周將迎來輝達GTC大會，繼續將市場焦點拉回AI發展，新一代架構Blackwell的後續產品藍圖，及如何透過整合軟體生態系來強化其在AI領域的護城河。投資人密切期待黃仁勳發布關於AI推論效能的突破，這將決定輝達在邊緣運算與工業AI市場的獲利潛力。

整體而言，儘管中東地緣衝突與荷莫茲海峽封鎖將持續支撐高油價，但市場重心正理性回歸基本面。甲骨文為科技股注入強心針，使美股逐漸走強。建議看好美股後市的投資人，可透過相關美股期貨進行布局。（凱基期貨提供、記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台指期 逆價差擴大

台股昨（11）日強彈大漲，終場勁揚1,342點、收在34,114點，改寫史上第二大收盤漲點紀錄；台指期大漲1,268點、至33,985點，逆價差擴大至129.19點。

腿又軟了！台指期夜盤上半場下跌逾400點

台指期夜盤11日開盤後，受美股電子盤由紅翻黑拖累，以33,492點、下跌62點開出後，隨國際油價反彈，指數一度下殺至33,515點、下跌489點，雖多頭嘗試反撲，指數一度站回33,800點關卡，但在美股電子盤弱勢影響，行情也陷入膠著，截至晚間9點左右，夜盤指數約在33,590點、下跌414點附近遊走。

期貨商論壇／美股期 伺機進場

美國能源資訊署發布短期展望，油價在中東衝突持續下，布蘭特原油未來兩個月將維持在95美元以上，第3季下跌至80美元，第4季回到70美元，顯示油價短期將維持在相對高檔。

期貨商論壇／匯率期 避險利器

近期美元指數走勢受到中東局勢變化影響，市場情緒在避險需求與風險偏好間快速轉換，使美元出現先強後弱的波動。

最牛一輪／欣銓鍍金 群益59沾光

欣銓（3264）來自通訊客戶需求持續增長，主要動能來自AI周邊市場的強勁需求，以及國內通訊客戶帶來的外溢訂單效應，目前產能利用率約75%。由於同業產能鎖定在AI核心晶片，欣銓將繼續受惠產能不足所產生的轉單。

全民權證／信驊 瞄準逾120天

信驊（5274）為台股最純粹的伺服器晶片供應鏈，受惠產業趨勢向上，帶動內含價值提升，訂單能見度已達年底，法人近期調高今年獲利預估值及目標價。

