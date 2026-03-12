聽新聞
0:00 / 0:00
期貨商論壇／美股期 伺機進場
美國能源資訊署發布短期展望，油價在中東衝突持續下，布蘭特原油未來兩個月將維持在95美元以上，第3季下跌至80美元，第4季回到70美元，顯示油價短期將維持在相對高檔。
地緣風險逐步淡化，市場將理性地回歸基本面。甲骨文財報發布，營收及EPS均高於市場預期，市場關心兩個部分，一是發債情況，二是公司財測預期。甲骨文為發展AI雲端服務，預計今年大幅增加資本支出500億美元，在全年營收僅670億美元下，宣布透過發行債券及股權融資來獲得500億美元，2026年不會再額外發行債券。
下周將迎來輝達GTC大會，繼續將市場焦點拉回AI發展，新一代架構Blackwell的後續產品藍圖，及如何透過整合軟體生態系來強化其在AI領域的護城河。投資人密切期待黃仁勳發布關於AI推論效能的突破，這將決定輝達在邊緣運算與工業AI市場的獲利潛力。
整體而言，儘管中東地緣衝突與荷莫茲海峽封鎖將持續支撐高油價，但市場重心正理性回歸基本面。甲骨文為科技股注入強心針，使美股逐漸走強。建議看好美股後市的投資人，可透過相關美股期貨進行布局。（凱基期貨提供、記者周克威整理）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。