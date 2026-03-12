聽新聞
台指期 逆價差擴大

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股昨（11）日強彈大漲，終場勁揚1,342點、收在34,114點，改寫史上第二大收盤漲點紀錄；台指期大漲1,268點、至33,985點，逆價差擴大至129.19點。

期貨商表示，台指期昨日一舉突破月線並回補9日空方缺口，呈現V型反轉，後續如能持續站穩月線之上，震盪過後，有機會再攻。

台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單增加3,530口至2,257口，其中外資淨空單增加402口至40,958口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加887口至1,752口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為2.9萬餘口，買權OI增量明顯不足；周選方面，買權賣權OI總量依舊相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

永豐期貨指出，11日選擇權未平倉量部分，3月第二周周三結算的大量區買權OI落在35,000點，賣權最大OI落在29,500點，月買權最大OI落在34,500點，月賣權最大OI落在32,000點；外資台指期買權淨金額3.08億元、賣權淨金額0.8億元，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，短線操作上必須留意市場已經進入高波動周期，漲勢雖然強勁，但同時伴隨較高回檔風險，而11日千點長紅更多反映的是恐慌後的快速修復與資金回補，真正的方向仍須等待國際局勢給出更明確的答案，在此之前，指數很可能維持大區間震盪格局。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為樂觀，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股波動率持續走低，目前仍屬量縮整理格局。

元富期貨認為，在電子權值股領軍下，台指期昨日開高走高，一舉突破月線以及成功回補9日空方缺口，終場指數以紅K棒作收。目前指數出現V型反轉，市場信心明顯回溫，後續如果能持續站穩月線之上，震盪過後，有機會再攻。

