腿又軟了！台指期夜盤上半場下跌逾400點

台指期夜盤11日開盤後，受美股電子盤由紅翻黑拖累，以33,942點、下跌62點開出後，隨國際油價反彈，指數一度下殺至33,515點、下跌489點，雖多頭嘗試反撲，指數一度站回33,800點關卡，但在美股電子盤弱勢影響，行情也陷入膠著，截至晚間9點左右，夜盤指數約在33,590點、下跌414點附近遊走。

今日美股電子盤焦點，在於中東局勢發展，及晚間8點30分公布的美國2月CPI上，其中，在伊朗聲稱，可能對美國和以色列所在地區的經濟目標採取報復行動，並提醒民眾遠離銀行等潛在目標，同時表達完全有能力封鎖荷莫玆海峽中，儘管國際能源署（IEA）擬啟動史上最大規模原油戰略儲備釋放，但布蘭特、WTI油價同步反彈，幅度均近4%，而隨後公布的CPI數據，在年增2.4%、月增0.3%，加上核心CPI都符合市場預期，美股電子盤未受明顯激勵下，台指期夜盤在盤下跌勢也出現略為擴大的現象。

其中，台積電期夜盤在晚間9點時，在1,915元、下跌30元附近遊走，電子期下跌1.37%、半導體期下跌約0.99%，中型100期貨指數下跌1.12%。

台股11日盤面各類股幾全面上漲，指數終場上漲1,342點，收34,114點，其中，外資現貨買超371.8億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加4,102口至40,958口；投信買超38.2億元，自營商買超107.7億元，三大法人合計買超517.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，11日台股延續反彈，不僅填補3月9日空方缺口、且站回所有均線，上彎5日線與20日線提供下檔支撐，不過成交量能連兩天下滑、且不足20日均量，因此要等到量能回升，指數才有機會挑戰3月4日空方缺口壓力約34,228到34,323點。