腿又軟了！台指期夜盤上半場下跌逾400點

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股。圖／本報資料照片
台股。圖／本報資料照片

台指期夜盤11日開盤後，受美股電子盤由紅翻黑拖累，以33,942點、下跌62點開出後，隨國際油價反彈，指數一度下殺至33,515點、下跌489點，雖多頭嘗試反撲，指數一度站回33,800點關卡，但在美股電子盤弱勢影響，行情也陷入膠著，截至晚間9點左右，夜盤指數約在33,590點、下跌414點附近遊走。

今日美股電子盤焦點，在於中東局勢發展，及晚間8點30分公布的美國2月CPI上，其中，在伊朗聲稱，可能對美國和以色列所在地區的經濟目標採取報復行動，並提醒民眾遠離銀行等潛在目標，同時表達完全有能力封鎖荷莫玆海峽中，儘管國際能源署（IEA）擬啟動史上最大規模原油戰略儲備釋放，但布蘭特、WTI油價同步反彈，幅度均近4%，而隨後公布的CPI數據，在年增2.4%、月增0.3%，加上核心CPI都符合市場預期，美股電子盤未受明顯激勵下，台指期夜盤在盤下跌勢也出現略為擴大的現象。

其中，台積電期夜盤在晚間9點時，在1,915元、下跌30元附近遊走，電子期下跌1.37%、半導體期下跌約0.99%，中型100期貨指數下跌1.12%。

台股11日盤面各類股幾全面上漲，指數終場上漲1,342點，收34,114點，其中，外資現貨買超371.8億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加4,102口至40,958口；投信買超38.2億元，自營商買超107.7億元，三大法人合計買超517.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，11日台股延續反彈，不僅填補3月9日空方缺口、且站回所有均線，上彎5日線與20日線提供下檔支撐，不過成交量能連兩天下滑、且不足20日均量，因此要等到量能回升，指數才有機會挑戰3月4日空方缺口壓力約34,228到34,323點。

三大法人 台指期 國際油價

夜盤帶動多頭回補 法人：台股千點反彈背後仍具不確定性

加權指數11日上漲1,342點，收在34,114點，漲幅4.1%，成交量約6,913億元。盤中最高上漲1,446點至34,218點。籌碼面部分，三大法人買超517.8億元，其中外資現貨買超371.8億元，期貨淨空單增加4,102口至40,958口；投信買超38.2億元，自營商買超107.7億元。

台指期 外資減碼空單

台股昨（10）日在市場預期伊朗緊張情勢緩解，出現報復性強彈，盤中一度大漲1,146點，創下史上第三大盤中漲點，隨後漲幅收斂，終場成交量能約逾7,000億元，指數上漲661點、收在32,771點。而台指期上漲794點、至32,696點，逆價差縮至75.87點。

多檔期貨保證金調整

臺灣期貨交易所昨（10）日公告調整臺股期貨（TX）等17檔股價指數類契約、元大台灣50ETF期貨（NYF）等十檔標的證券為受益憑證的股票類契約，及布蘭特原油期貨（BRF）等四檔商品類契約保證金，並自11日一般交易時段結束後起實施。

期貨商論壇／台指期 控管部位

富邦期貨分析師曹富凱表示，國際地緣政治行情再度牽動全球金融市場。9日台股現貨市場在恐慌情緒急速升溫下，出現罕見歷史級拋售，指數單日重挫，不過，隨著美國總統川普釋出「衝突可能很快結束」的關鍵訊號，市場情緒旋即反轉，顯示資金在短暫恐慌後迅速回流風險性資產。

期貨商論壇／黃金期 暫時觀望

國際地緣政治衝突升溫，但貴金屬市場卻上演令人意外的「避險失靈」行情，隨著美伊戰事擴大，WTI原油一度突破每桶100美元，引發全球市場巨震，然而，避險資產如黃金卻未如預期上漲，價格反而跳水。

