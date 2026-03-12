全民權證／信驊 瞄準逾120天

信驊（5274）為台股最純粹的伺服器晶片供應鏈，受惠產業趨勢向上，帶動內含價值提升，訂單能見度已達年底，法人近期調高今年獲利預估值及目標價。

雲端大廠持續擴增資本支出，帶動AI伺服器及通用伺服器需求同步擴增，目前已有客戶關切信驊2027年接單，法人預估今年BMC出貨量2,280萬顆，年增27%，AI營收占比由去年約25%，攀升至30%以上。而原先每台通用伺服器單顆BMC晶片單價約12至17美元，但隨AST2700、AST2750、PFR、BIC等多項晶片加成，信驊提供金額提升至約50美元，添增獲利動能。

權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日120天以上的認購權證參與行情，但宜設好停利停損價位。（永豐金證券提供）

