全民權證／欣興 挑價內外10%

欣興（3037）2月營收116億元，月減9.1%，但年增16.2%，創歷年同期新高。累計前二月營收243.67億元，年增25.1%。今年資本支出規劃從原先254億元增加至340億元，70%資金將投資於ABF載板產能擴充，30%用於HDI及PCB製程優化。
法人表示，在Nittobo 2027年開出新增產能前，玻纖布及CCL供應持續吃緊使材料價格維持高檔，也將帶動載板漲價。2027年受惠玻纖布缺料帶動漲價及需求持續強勁，估營收年增23%可望超過2,000億元，毛利率約30%。持續看到AI、光通訊、低軌衛星產品帶來的量價提升將對公司長期獲利具推升力道。
權證券商建議，看好欣興後市股價表現的投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期150天以上的商品介入。（兆豐證券提供）
