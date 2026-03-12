聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／金像電 兩檔火熱

經濟日報／ 記者周克威整理

金像電（2368）1月營收月增14.7%、年增68.5%，創單月新高，主要是網通需求佳、泰國廠稼動率提升、12月遞延及出貨等因素，市場預期第1季營運淡季不淡，估營收季成長2.1%、年增38.2%。

由於客戶需求殷切，金像電加大2026年台灣、大陸及泰國三地產能擴充力度，全年資本支出將由原80~100億元增至170億元以上。其中，台灣廠區除原有購買中環土地廠房規劃的五廠外，目前租用既有廠房投入設備新增產能，計劃第2季加入生產；泰國一廠二期進度提前於第2季加入量產，市場估今年底月產值達79.5億元，較去年底增加47%。

權證券商建議，看好金像電後市的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期180天以上的商品介入。（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

投資人 市場 大陸

延伸閱讀

躍居 PCB 每股獲利王 金像電今年營運續看旺股價漲停慶祝

外資點名 金像電直上漲停

台積電、日月光 權證購熱

全民權證／宜鼎 選價內外15%

相關新聞

台指期 逆價差擴大

台股昨（11）日強彈大漲，終場勁揚1,342點、收在34,114點，改寫史上第二大收盤漲點紀錄；台指期大漲1,268點、至33,985點，逆價差擴大至129.19點。

腿又軟了！台指期夜盤上半場下跌逾400點

台指期夜盤11日開盤後，受美股電子盤由紅翻黑拖累，以33,492點、下跌62點開出後，隨國際油價反彈，指數一度下殺至33,515點、下跌489點，雖多頭嘗試反撲，指數一度站回33,800點關卡，但在美股電子盤弱勢影響，行情也陷入膠著，截至晚間9點左右，夜盤指數約在33,590點、下跌414點附近遊走。

期貨商論壇／美股期 伺機進場

美國能源資訊署發布短期展望，油價在中東衝突持續下，布蘭特原油未來兩個月將維持在95美元以上，第3季下跌至80美元，第4季回到70美元，顯示油價短期將維持在相對高檔。

期貨商論壇／匯率期 避險利器

近期美元指數走勢受到中東局勢變化影響，市場情緒在避險需求與風險偏好間快速轉換，使美元出現先強後弱的波動。

最牛一輪／欣銓鍍金 群益59沾光

欣銓（3264）來自通訊客戶需求持續增長，主要動能來自AI周邊市場的強勁需求，以及國內通訊客戶帶來的外溢訂單效應，目前產能利用率約75%。由於同業產能鎖定在AI核心晶片，欣銓將繼續受惠產能不足所產生的轉單。

全民權證／信驊 瞄準逾120天

信驊（5274）為台股最純粹的伺服器晶片供應鏈，受惠產業趨勢向上，帶動內含價值提升，訂單能見度已達年底，法人近期調高今年獲利預估值及目標價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。