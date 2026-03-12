聽新聞
全民權證／金像電 兩檔火熱
金像電（2368）1月營收月增14.7%、年增68.5%，創單月新高，主要是網通需求佳、泰國廠稼動率提升、12月遞延及出貨等因素，市場預期第1季營運淡季不淡，估營收季成長2.1%、年增38.2%。
由於客戶需求殷切，金像電加大2026年台灣、大陸及泰國三地產能擴充力度，全年資本支出將由原80~100億元增至170億元以上。其中，台灣廠區除原有購買中環土地廠房規劃的五廠外，目前租用既有廠房投入設備新增產能，計劃第2季加入生產；泰國一廠二期進度提前於第2季加入量產，市場估今年底月產值達79.5億元，較去年底增加47%。
權證券商建議，看好金像電後市的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期180天以上的商品介入。（中國信託證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
