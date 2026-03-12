全民權證／金像電 兩檔火熱

台指期夜盤11日開盤後，受美股電子盤由紅翻黑拖累，以33,492點、下跌62點開出後，隨國際油價反彈，指數一度下殺至33,515點、下跌489點，雖多頭嘗試反撲，指數一度站回33,800點關卡，但在美股電子盤弱勢影響，行情也陷入膠著，截至晚間9點左右，夜盤指數約在33,590點、下跌414點附近遊走。

2026-03-11 21:11