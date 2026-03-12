聽新聞
定穎、華通 權證選逾四個月

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股因中東地緣風險而震盪之際，市場焦點轉向基本面，其中，法人看今年營運前景的定穎投控（3715）、華通（2313）等PCB族群，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關業績成長股走勢。

定穎投控將產能布局重心轉向泰國，作為承接AI伺服器與高速網通需求、以及回應非中國供應鏈趨勢的策略性高階PCB生產基地。相較既有台灣與中國廠區以成熟產品量產為主，泰國新產能的核心定位在於補齊高階AI PCB所需的前段製程與鑽孔能力，也是切入GPU、ASIC與Switch Board等應用的關鍵基礎。

泰國廠總投資金額約65億元，擴產重點涵蓋P5廠二期設備擴充、P5a新廠建置及D1專孔中心。P5廠二期則預計於今年第3季投入量產，P5a與D1則規劃於今年第4季陸續投產，為AI產品放量提供關鍵製程支撐。

擴產完成後，泰國廠將成為集團高階PCB主要生產基地，約80~90%產能配置於伺服器與網通應用，包含GPU、ASIC及Switch Board板，產品規格以高層數、多階HDI與高頻高速材料為主。

華通去年營收為759.9億元，年增4.8%，展望2026年，主要動能來自於LEO與資料中心，分析師認為，隨著最大客戶衛星目標發射顆數與地面設備鋪設數增加，為LEO產品奠定成長性。

資料中心部分，除既有Switch客戶外，也獲得AI伺服器CPU母板、配板等訂單，且受惠更多其他廠商外溢訂單，2026年相關產品營收成長性可望優於市場預期。

看好PCB族群股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期120天以上的權證介入。

泰國 華通 PCB

相關新聞

台指期 逆價差擴大

台股昨（11）日強彈大漲，終場勁揚1,342點、收在34,114點，改寫史上第二大收盤漲點紀錄；台指期大漲1,268點、至33,985點，逆價差擴大至129.19點。

腿又軟了！台指期夜盤上半場下跌逾400點

台指期夜盤11日開盤後，受美股電子盤由紅翻黑拖累，以33,492點、下跌62點開出後，隨國際油價反彈，指數一度下殺至33,515點、下跌489點，雖多頭嘗試反撲，指數一度站回33,800點關卡，但在美股電子盤弱勢影響，行情也陷入膠著，截至晚間9點左右，夜盤指數約在33,590點、下跌414點附近遊走。

期貨商論壇／美股期 伺機進場

美國能源資訊署發布短期展望，油價在中東衝突持續下，布蘭特原油未來兩個月將維持在95美元以上，第3季下跌至80美元，第4季回到70美元，顯示油價短期將維持在相對高檔。

期貨商論壇／匯率期 避險利器

近期美元指數走勢受到中東局勢變化影響，市場情緒在避險需求與風險偏好間快速轉換，使美元出現先強後弱的波動。

最牛一輪／欣銓鍍金 群益59沾光

欣銓（3264）來自通訊客戶需求持續增長，主要動能來自AI周邊市場的強勁需求，以及國內通訊客戶帶來的外溢訂單效應，目前產能利用率約75%。由於同業產能鎖定在AI核心晶片，欣銓將繼續受惠產能不足所產生的轉單。

全民權證／信驊 瞄準逾120天

信驊（5274）為台股最純粹的伺服器晶片供應鏈，受惠產業趨勢向上，帶動內含價值提升，訂單能見度已達年底，法人近期調高今年獲利預估值及目標價。

