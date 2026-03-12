定穎、華通 權證選逾四個月

台股因中東地緣風險而震盪之際，市場焦點轉向基本面，其中，法人看今年營運前景的定穎投控（3715）、華通（2313）等PCB族群，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關業績成長股走勢。

定穎投控將產能布局重心轉向泰國，作為承接AI伺服器與高速網通需求、以及回應非中國供應鏈趨勢的策略性高階PCB生產基地。相較既有台灣與中國廠區以成熟產品量產為主，泰國新產能的核心定位在於補齊高階AI PCB所需的前段製程與鑽孔能力，也是切入GPU、ASIC與Switch Board等應用的關鍵基礎。

泰國廠總投資金額約65億元，擴產重點涵蓋P5廠二期設備擴充、P5a新廠建置及D1專孔中心。P5廠二期則預計於今年第3季投入量產，P5a與D1則規劃於今年第4季陸續投產，為AI產品放量提供關鍵製程支撐。

擴產完成後，泰國廠將成為集團高階PCB主要生產基地，約80~90%產能配置於伺服器與網通應用，包含GPU、ASIC及Switch Board板，產品規格以高層數、多階HDI與高頻高速材料為主。

華通去年營收為759.9億元，年增4.8%，展望2026年，主要動能來自於LEO與資料中心，分析師認為，隨著最大客戶衛星目標發射顆數與地面設備鋪設數增加，為LEO產品奠定成長性。

資料中心部分，除既有Switch客戶外，也獲得AI伺服器CPU母板、配板等訂單，且受惠更多其他廠商外溢訂單，2026年相關產品營收成長性可望優於市場預期。

看好PCB族群股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期120天以上的權證介入。