聽新聞
0:00 / 0:00

台達電、矽力 權證四檔衝刺

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

輝達下一代AI加速器Vera Rubin規格升級，電源供應器產業有望受惠，權證發行商表示，可挑台達電（2308）、矽力-KY（6415）等基本面佳的個股權證入手，控制風險並參與行情。

台達電成長快速，電源產品隨著伺服器對電源需求增加，Vera Rubin單顆PSU將提升至11kW以上。此外，400V DC電源產品將在下半年出貨，800VDC Power Rack預估將在2027年出貨，電源ACDC電源模組產品潛在市場持續擴大。

散熱方面，台達電液對氣維持高市占率，整體市場潛在產值仍持續擴大，預估今年營收將成長60%，獲利貢獻顯著。此外，台達電是AI伺服器規格提升下的主要受益廠商之一，長期競爭力佳。

電源管理晶片大廠矽力-KY第1季因春節工作天數減少，營收預估季減15%，不過2025年受累地緣政治風波，客戶遞延拉貨或者降低庫存水位的情況已出現好轉跡象。法人認為關稅造成地緣政治風波的最大衝擊已在2025年發生，今年營收可望回復正常季節性走勢，又車載等產品將持續放量，均將有助今年營運延續成長態勢。

矽力-KY今年營運動能可望來自於大陸電動車蓬勃發展，占目標營收20%，而車載以大陸比重大於海外地區，也是直接受惠的晶片商。目前每台車可供應晶片的內含價值由120~150美元持續攀升，矽力-KY受惠於大陸車載電動化程度積極，內含價值高於歐美車款；2027年還有歐美新客戶步入量產，為後續營運再添助力。

看好台達電、矽力-KY後續表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期四個月以上的權證靈活操作。

大陸 地緣政治 台達電

延伸閱讀

臺慶科財報／去年EPS 10.26元 2026年營收有望逐季走高

jpp財報／去年大賺逾一個股本 EPS 12.05元創歷史新高

台股收盤上漲1342點創紀錄 台積電收高90元

台積電、日月光 權證購熱

相關新聞

台指期 逆價差擴大

台股昨（11）日強彈大漲，終場勁揚1,342點、收在34,114點，改寫史上第二大收盤漲點紀錄；台指期大漲1,268點、至33,985點，逆價差擴大至129.19點。

腿又軟了！台指期夜盤上半場下跌逾400點

台指期夜盤11日開盤後，受美股電子盤由紅翻黑拖累，以33,492點、下跌62點開出後，隨國際油價反彈，指數一度下殺至33,515點、下跌489點，雖多頭嘗試反撲，指數一度站回33,800點關卡，但在美股電子盤弱勢影響，行情也陷入膠著，截至晚間9點左右，夜盤指數約在33,590點、下跌414點附近遊走。

期貨商論壇／美股期 伺機進場

美國能源資訊署發布短期展望，油價在中東衝突持續下，布蘭特原油未來兩個月將維持在95美元以上，第3季下跌至80美元，第4季回到70美元，顯示油價短期將維持在相對高檔。

期貨商論壇／匯率期 避險利器

近期美元指數走勢受到中東局勢變化影響，市場情緒在避險需求與風險偏好間快速轉換，使美元出現先強後弱的波動。

最牛一輪／欣銓鍍金 群益59沾光

欣銓（3264）來自通訊客戶需求持續增長，主要動能來自AI周邊市場的強勁需求，以及國內通訊客戶帶來的外溢訂單效應，目前產能利用率約75%。由於同業產能鎖定在AI核心晶片，欣銓將繼續受惠產能不足所產生的轉單。

全民權證／信驊 瞄準逾120天

信驊（5274）為台股最純粹的伺服器晶片供應鏈，受惠產業趨勢向上，帶動內含價值提升，訂單能見度已達年底，法人近期調高今年獲利預估值及目標價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。