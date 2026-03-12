台達電、矽力 權證四檔衝刺

輝達下一代AI加速器Vera Rubin規格升級，電源供應器產業有望受惠，權證發行商表示，可挑台達電（2308）、矽力-KY（6415）等基本面佳的個股權證入手，控制風險並參與行情。

台達電成長快速，電源產品隨著伺服器對電源需求增加，Vera Rubin單顆PSU將提升至11kW以上。此外，400V DC電源產品將在下半年出貨，800VDC Power Rack預估將在2027年出貨，電源ACDC電源模組產品潛在市場持續擴大。

散熱方面，台達電液對氣維持高市占率，整體市場潛在產值仍持續擴大，預估今年營收將成長60%，獲利貢獻顯著。此外，台達電是AI伺服器規格提升下的主要受益廠商之一，長期競爭力佳。

電源管理晶片大廠矽力-KY第1季因春節工作天數減少，營收預估季減15%，不過2025年受累地緣政治風波，客戶遞延拉貨或者降低庫存水位的情況已出現好轉跡象。法人認為關稅造成地緣政治風波的最大衝擊已在2025年發生，今年營收可望回復正常季節性走勢，又車載等產品將持續放量，均將有助今年營運延續成長態勢。

矽力-KY今年營運動能可望來自於大陸電動車蓬勃發展，占目標營收20%，而車載以大陸比重大於海外地區，也是直接受惠的晶片商。目前每台車可供應晶片的內含價值由120~150美元持續攀升，矽力-KY受惠於大陸車載電動化程度積極，內含價值高於歐美車款；2027年還有歐美新客戶步入量產，為後續營運再添助力。

看好台達電、矽力-KY後續表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期四個月以上的權證靈活操作。