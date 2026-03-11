聽新聞
夜盤帶動多頭回補 法人：台股千點反彈背後仍具不確定性

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股。記者曾吉松／攝影
台股。記者曾吉松／攝影

加權指數11日上漲1,342點，收在34,114點，漲幅4.1%，成交量約6,913億元。盤中最高上漲1,446點至34,218點。籌碼面部分，三大法人買超517.8億元，其中外資現貨買超371.8億元，期貨淨空單增加4,102口至40,958口；投信買超38.2億元，自營商買超107.7億元。

永豐期貨指出，今日台股在前一日美股強勢反彈與台指期夜盤提前走高的帶動下開盤即呈現全面性買盤回流，盤中多頭氣勢延續，指數大幅上漲超過千點，顯示在前一段急跌後市場出現明顯技術性反彈與空單回補潮，其中電子權值與AI相關供應鏈成為推升指數的主要力量，市場情緒從前幾日的恐慌快速轉向短線樂觀，不過若從更大的結構來看，本波反彈仍然建立在外部情勢暫時緩和與技術面跌深修正之上，真正決定行情延續性的核心變數仍然是中東局勢的演變。

永豐期貨表示，從期貨結構與選擇權隱含波動率來看，市場對未來行情的不確定性仍然偏高，代表多空雙方對後續方向仍存在極大分歧，因此可以合理預期接下來的行情節奏將從過去較為平順的趨勢盤，逐漸轉為劇烈震盪的波動盤，單日大漲或大跌都可能頻繁出現，尤其在國際消息面仍高度敏感的情況下，只要中東衝突出現任何升級或降溫訊號，都可能迅速透過能源價格與全球股市情緒傳導至台股，進一步放大指數的日內振幅，因此短線操作上必須意識到市場已經進入高波動周期，漲勢雖然強勁但同時伴隨較高回檔風險，而今日的千點長紅更多反映的是恐慌後的快速修復與資金回補，真正的方向仍需等待國際局勢給出更明確的答案，在此之前指數很可能維持大區間震盪並伴隨放大的波動幅度。

台股 三大法人 台指期

加權指數11日上漲1,342點，收在34,114點，漲幅4.1%，成交量約6,913億元。盤中最高上漲1,446點至34,218點。籌碼面部分，三大法人買超517.8億元，其中外資現貨買超371.8億元，期貨淨空單增加4,102口至40,958口；投信買超38.2億元，自營商買超107.7億元。

台股昨（10）日在市場預期伊朗緊張情勢緩解，出現報復性強彈，盤中一度大漲1,146點，創下史上第三大盤中漲點，隨後漲幅收斂，終場成交量能約逾7,000億元，指數上漲661點、收在32,771點。而台指期上漲794點、至32,696點，逆價差縮至75.87點。

多檔期貨保證金調整

臺灣期貨交易所昨（10）日公告調整臺股期貨（TX）等17檔股價指數類契約、元大台灣50ETF期貨（NYF）等十檔標的證券為受益憑證的股票類契約，及布蘭特原油期貨（BRF）等四檔商品類契約保證金，並自11日一般交易時段結束後起實施。

期貨商論壇／台指期 控管部位

富邦期貨分析師曹富凱表示，國際地緣政治行情再度牽動全球金融市場。9日台股現貨市場在恐慌情緒急速升溫下，出現罕見歷史級拋售，指數單日重挫，不過，隨著美國總統川普釋出「衝突可能很快結束」的關鍵訊號，市場情緒旋即反轉，顯示資金在短暫恐慌後迅速回流風險性資產。

期貨商論壇／黃金期 暫時觀望

國際地緣政治衝突升溫，但貴金屬市場卻上演令人意外的「避險失靈」行情，隨著美伊戰事擴大，WTI原油一度突破每桶100美元，引發全球市場巨震，然而，避險資產如黃金卻未如預期上漲，價格反而跳水。

台積電、日月光 權證購熱

雖然國際金融市場動盪，但科技持續發展仍是推升台股上升主軸；輝達GTC即將展開，對於AI相關類股及外溢效應族群帶來助益，台廠在內有漲價題材護底，外有GTC題材助陣下，情勢明朗後可望強力反彈。但逢震盪可先挑選相關權證短線操作。

