3月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲1342.32點，收34114.19點。3月電子期收2114.10點，上漲91.15點，逆價差9.98點；3月金融期收2434.60點，上漲21.80點，正價差1.06點。
3月電子期以2114.10點作收，上漲91.15點，成交733口。4月電子期以2129.20點作收，上漲101.35點，成交3口。
電子現貨以2124.08點作收，上漲98.37點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差9.98點。
3月金融期以2434.60點作收，上漲21.80點，成交288口。4月金融期以2445點作收，上漲26.80點，成交3口。
金融現貨以2433.54點作收，上漲17.95點；3月金融期貨與現貨相較，正價差1.06點。實際收盤價以期交所公告為準。
