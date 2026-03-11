3月電子期金融期齊漲

雖然國際金融市場動盪，但科技持續發展仍是推升台股上升主軸；輝達GTC即將展開，對於AI相關類股及外溢效應族群帶來助益，台廠在內有漲價題材護底，外有GTC題材助陣下，情勢明朗後可望強力反彈。但逢震盪可先挑選相關權證短線操作。

2026-03-11 00:57