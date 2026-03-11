3月電子期金融期齊漲

快訊

中央社／ 台北11日電

台北股市今天上漲1342.32點，收34114.19點。3月電子期收2114.10點，上漲91.15點，逆價差9.98點；3月金融期收2434.60點，上漲21.80點，正價差1.06點。

3月電子期以2114.10點作收，上漲91.15點，成交733口。4月電子期以2129.20點作收，上漲101.35點，成交3口。

電子現貨以2124.08點作收，上漲98.37點；3月電子期貨與現貨相較，逆價差9.98點。

3月金融期以2434.60點作收，上漲21.80點，成交288口。4月金融期以2445點作收，上漲26.80點，成交3口。

金融現貨以2433.54點作收，上漲17.95點；3月金融期貨與現貨相較，正價差1.06點。實際收盤價以期交所公告為準。

台北 逆價差 電子期

相關新聞

台指期 外資減碼空單

台股昨（10）日在市場預期伊朗緊張情勢緩解，出現報復性強彈，盤中一度大漲1,146點，創下史上第三大盤中漲點，隨後漲幅收斂，終場成交量能約逾7,000億元，指數上漲661點、收在32,771點。而台指期上漲794點、至32,696點，逆價差縮至75.87點。

多檔期貨保證金調整

臺灣期貨交易所昨（10）日公告調整臺股期貨（TX）等17檔股價指數類契約、元大台灣50ETF期貨（NYF）等十檔標的證券為受益憑證的股票類契約，及布蘭特原油期貨（BRF）等四檔商品類契約保證金，並自11日一般交易時段結束後起實施。

期貨商論壇／台指期 控管部位

富邦期貨分析師曹富凱表示，國際地緣政治行情再度牽動全球金融市場。9日台股現貨市場在恐慌情緒急速升溫下，出現罕見歷史級拋售，指數單日重挫，不過，隨著美國總統川普釋出「衝突可能很快結束」的關鍵訊號，市場情緒旋即反轉，顯示資金在短暫恐慌後迅速回流風險性資產。

期貨商論壇／黃金期 暫時觀望

國際地緣政治衝突升溫，但貴金屬市場卻上演令人意外的「避險失靈」行情，隨著美伊戰事擴大，WTI原油一度突破每桶100美元，引發全球市場巨震，然而，避險資產如黃金卻未如預期上漲，價格反而跳水。

台積電、日月光 權證購熱

雖然國際金融市場動盪，但科技持續發展仍是推升台股上升主軸；輝達GTC即將展開，對於AI相關類股及外溢效應族群帶來助益，台廠在內有漲價題材護底，外有GTC題材助陣下，情勢明朗後可望強力反彈。但逢震盪可先挑選相關權證短線操作。

欣興、南電 權證四檔點燈

儘管國際金融市場近期波動頻仍，但在科技文明持續演進的浪潮下，AI仍是台股長線的核心主軸。輝達GTC大會即將登場，市場目光再度聚焦於高速運算（HPC）基礎建設。

