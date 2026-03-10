全球利率循環邁向轉折 債券投資必須兼顧防禦、潛力與收益

面對全球利率循環邁向轉折，不少投資人更重視收益品質，以期在不確定環境中，兼顧高品質穩定現金流與風險控管。有鑒於此，東方匯理投信推出東方匯理全球策略收益基金，為投資人打造因應波動、穩健收息的全球策略收益解決方案，基金於3月9-13日募集。

東方匯理投信指出，近期全球景氣放緩、主要央行持續降息，且聯準會（Fed）宣布今年開始啟動每月購債400億美元，不僅是債市利多，更是入手全球策略收益配置的相對良機。依歷史經驗，在Fed降息或購債期間，全球策略收益指數表現出色。

統計顯示，以2019、2020、2024、2025年降息年度來看，全球策略收益指數的平均報酬率為7.3%，優於全球投資等級債的5.6%、美國投資等級債的6.2%。在2010、2012、2020年購債年度，全球策略收益指數的平均報酬率為8.5%，同樣領先全球投資等級債的6.4%、美國投資等級債的6.1%。

據了解，東方匯理全球策略收益基金以「三大配置、全球布局」為核心。首先是防禦，聚焦全球政府債及投資等級債，有助降低整體投資組合風險、提供相對穩定的息收來源。

其次是潛力，看好歐洲金融債獨特的「匯益雙收」優勢，利差收斂加上潛在匯率避險後的收益，同時布局基本面佳的證券化資產與企業債，一舉掌握收益與資本利得潛在增值空間，增添投資組合成長動能。

第三是收益，嚴選具備財政體質改善、信評升等優勢、殖利率展望優異的新興市場主權債、新興市場企業債及非投資等級債。透過分散國家與產業風險，搭配嚴謹的信用分析，以強化整體投資組合收益與長期報酬風險表現。