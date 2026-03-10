聽新聞
全球利率循環邁向轉折 債券投資必須兼顧防禦、潛力與收益

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

面對全球利率循環邁向轉折，不少投資人更重視收益品質，以期在不確定環境中，兼顧高品質穩定現金流與風險控管。有鑒於此，東方匯理投信推出東方匯理全球策略收益基金，為投資人打造因應波動、穩健收息的全球策略收益解決方案，基金於3月9-13日募集。

東方匯理投信指出，近期全球景氣放緩、主要央行持續降息，且聯準會（Fed）宣布今年開始啟動每月購債400億美元，不僅是債市利多，更是入手全球策略收益配置的相對良機。依歷史經驗，在Fed降息或購債期間，全球策略收益指數表現出色。

統計顯示，以2019、2020、2024、2025年降息年度來看，全球策略收益指數的平均報酬率為7.3%，優於全球投資等級債的5.6%、美國投資等級債的6.2%。在2010、2012、2020年購債年度，全球策略收益指數的平均報酬率為8.5%，同樣領先全球投資等級債的6.4%、美國投資等級債的6.1%。

據了解，東方匯理全球策略收益基金以「三大配置、全球布局」為核心。首先是防禦，聚焦全球政府債及投資等級債，有助降低整體投資組合風險、提供相對穩定的息收來源。

其次是潛力，看好歐洲金融債獨特的「匯益雙收」優勢，利差收斂加上潛在匯率避險後的收益，同時布局基本面佳的證券化資產與企業債，一舉掌握收益與資本利得潛在增值空間，增添投資組合成長動能。

第三是收益，嚴選具備財政體質改善、信評升等優勢、殖利率展望優異的新興市場主權債、新興市場企業債及非投資等級債。透過分散國家與產業風險，搭配嚴謹的信用分析，以強化整體投資組合收益與長期報酬風險表現。

荷莫茲海峽危機似未解、油價蠢蠢欲動 台指期夜盤震盪加劇

台指期夜盤10日開盤後，隨美股電子盤反彈帶動，以32,771點、上漲54點開出後，隨國際油價持續回跌，指數一度上衝至33,319點、大漲602點，但在荷莫茲海峽持續受阻、油價再次蠢蠢欲動，加上G7能源部長在巴黎緊急磋商，印證市場疑慮中，美股電子盤翻黑，台指期夜盤行情也陷入震盪，截至晚間9點左右，夜盤指數約在32,940點、上漲223點附近遊走。

法國巴黎財管：下調股債評級 保守看待風險資產 Fed今年僅降息一次

美伊衝突升溫導致油氣供給受擾，布蘭特原油一度升破每桶100美元，市場波動也明顯放大。法國巴黎銀行財富管理指出，若高油價持續數月，可能引發需求破壞，並提高經濟陷入停滯性通膨情境的風險。

大專期貨模擬交易賽 來了

為深耕校園金融教育，臺灣期貨交易所再度攜手經濟日報，舉辦2026年「縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽」。

台指期 外資加碼空單

受中東戰事升溫與國際油價急飆衝擊，市場恐慌氣氛明顯升高，股期雙市昨（9）日同步出現開盤即面臨恐慌性賣壓全面出籠，盤中狂瀉逾2,000點，加權指數終場大跌1,489點收32,110點，台指期更大跌1,917點收31,786點，外資在台指期未平倉淨空單突破4萬口。

期貨商論壇／原油期 伺機布局

法人推估美伊戰爭若延長三個月、荷莫茲海峽持續封鎖，將使全球原油供給面臨實質缺口，市場預期油價可能步入「過度溢價」階段，多數機構預估布蘭特原油有機會站上每桶100至120美元，並對全球通膨與央行利率政策帶來明顯壓力。

期貨商論壇／群創期 坐擁題材

群創（3481）近年積極推動轉型，逐步由傳統面板製造商轉向多元化科技材料與系統解決方案供應商，布局半導體封裝、光通訊與太空應用等新領域，持續拓展高附加價值產品線。隨AI與高速運算需求快速成長，群創的技術優勢也開始切入新一代資料中心供應鏈。

